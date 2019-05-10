Двойным салютом Хабаровск встретил День Победы

Хабаровск со всей торжественностью и с большим вдохновением отметил один из главных праздников страны – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Из года в год этот день прирастает все новыми праздничными и памятными мероприятиями, направленными на поддержание любви к Родине и необходимости хранить ее суверенность и мощь для каждого гражданина.

Многие события этого дня только становятся традицией. Но несмотря на свою «молодость» привлекают все больше участников, зрителей и поклонников.

Традиционно День Победы в Хабаровске, как и по всей стране, начался с военного парада на площади имени Ленина. Командовал парадом заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Сергей Соломатин. Принимал парад Герой Российской Федерации, командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко.

На главной трибуне ветеранов и военнослужащих наших дней приветствовали первые лица края и города – губернатор Сергей Фургал, председатель краевой думы Сергей Луговской, мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Торжественным маршем по главной площади краевого центра прошли около двух тысяч военнослужащих, в их числе армейские расчёты разных родов войск Минобороны России, МЧС, полиции, курсанты военных училищ, бойцы Юнармии.

Наибольшее воодушевление зрителей вызвал проезд военной техники, которая год от года совершенствуется, обновляется и растет количественно.

По центральной площади города прошли танки Т-80, Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки МСТА-С, ЗРК «Тор-М2У», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», буксируемые гаубицы 2А65, Д-30, реактивные системы залпового огня Торнадо-Г, ОТРК «Искандер», ЗРС С-300 ПС и С-400, ЗРПК «Панцирь-С», тяжелая огнеметная система «Солнцепек», армейский мотовездеход АМ-1, УАЗ «Пикап», комплексы РЭБ «Леер-2» и «Инфауна», служебные машины военной полиции, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», ремонтные автомобили РЭМ-КЛ.

Среди новинок - беспилотники «Орлан-10», успешно зарекомендовавшие себя при выполнении боевых задач в Сирии, квадроциклы и снегоходы, которые стоят на вооружении арктических подразделений ВВО.

Впервые в этом году небо над площадью прорезали несколько пар авиатехники: вертолёты, истребители и бомбардировщики.

Завершили парадный строй отечественные «ветераны» - легендарный танк Т-34, самоходка СУ-152, «Катюша», БТР-40 и ретро-автомобили военных лет.

Всего приняли участие 149 единиц военной техники, на 20 больше, чем год назад.

- Жители края строили боевые корабли и самолеты, ремонтировали танки и минометы. Производительность труда выросла вдвое. И это при том что треть кадровых рабочих ушли на фронт! В годы войны в крае было возведено 20 крупных объектов промышленности и транспорта, в том числе 600-километровый нефтепровод с Сахалина на материк. Дорогие ветераны! Вы создали духовный и экономический фундамент, на основе которого жил и развивался край в послевоенные годы, — сказал Сергей Фургал, поздравляя земляков с Днем Победы.

Самым массовым, поистине народным событием этого дня, стало шествие «Бессмертного полка». В этом году по главной улице с оркестром, с портретами своих славных предков, ковавших победу на фронтах и в тылу,под песни военных лет из репродукторов, подпевая и крича: «Ура!», прошли около 50 тысяч хабаровчан.

Примечательно, что год назад шла речь о 30 тысячах человек, что само по себе говорит об уважении людей к памяти о Великой Отечественной войне и ее героях.

Эти цифры, конечно же, примерные. Никто не считает по головам и не вносит в списки людей, которые нашли в старых альбомах фотографии своих родственников, оформили в специальных ателье или сами, насколько хватило творческой мысли, смастерили штендеры из подручных материалов.

Накануне шелестели слухи – мол, в колонну теперь пускают только со штедерами, оформленными по единому образцу в «прикормленных» фотостудиях. Их опроверг сам «Бессмертный полк», который как никогда не был навязанной «сверху» обязаловкой, так и не исчезнет, даже если кому-то придет безумная идея его как-то стандартизировать или, того хуже, запретить.

В этом уверен хабаровчанин Тимофей Улихин, который шел в строю вместе со своей семьей – с женой Анной у них четверо детей, старший сын Савелий занимается в детском клубе исторической реконструкции и этот день провел в форме, повторяющей облачение солдат Великой Отечественной.

- Нашим предкам, думаю,тоже это нужно, они сверху смотрят и радуются, что о них вспоминают, хотя бы раз в году, - говорит он. – Мои дети ждут этот день всегда с предвкушением. Даже если отменят «Бессмертный полк» на государственном уровне, народ сам пойдет.

Впрочем, как и всегда и везде в нашей стране, к сожалению, не обошлось без «перегибов на местах». Накануне школьные администрации распустили разнарядку среди родителей по привлечению детей к приветствию «Бессмертного полка» с обочин улиц его прохождения.

Но по факту никто туда никого силой административного ресурса не гнал. Поклонники дикого для потомков героев Победы термина «победобесие», заменяющего искреннее ликование и миролюбие здорового человека, вполне безопасно сидели дома и убеждали друг друга в том, что надо скорбеть и каяться, а не радоваться тому, что война все-таки закончилась, осиротив страну на многие миллионы сохранивших ее суверенитет ценой своих жизней.

Хабаровчане, для которых этот праздник со слезами на глазах – ежегодное напоминание о подвиге предков и ценности мира, доказали это себе и окружающим, проведя чудесный майский день в поистине миролюбивых развлечениях.

Средоточием массовых гуляний стал парк имени Муравьева-Амурского, бывший ЦПКиО. Особенно радовались, надо полагать, работники уличной торговли. До поздего вечера вились очереди к многочисленным точкам общепита. Предприимчивые шашлычники понаставили мангалов и казанов, накормив гуляющих мясом и пловом, повсюду наливали квас и кусун. Тут и

там на лавочках и в уголках парка были заметны отдыхающие с более крепкими напитками, но вели себя культурно и ненавязчиво.

С 2014 года в Хабаровске набирает все большую популярность акция «Майский вальс». Ее придумал один из воспитанников детского патриотического клуба «Данко». Впервые 12 пар танцевали в микрорайоне, где находится клуб, а уже со следующего года перешли на центральные площади города. Растет и количество участников.

На площади Города воинской славы 9 мая «Вальс Победы», заранее отрепетированный – кто живьем, кто по видеоинструкции в соцсетях – станцевали около ста пар в возрасте от шести и далеко за шестьдесят лет.

Тем, кто поленился стоять в длинной очереди за традиционной солдатской кашей на набережной, популярный производитель овсянки открыл свою «полевую кухню» на той же площади несколькими часами ранее. Порцию овсянки следовало заработать – прыгнув на длинномере, сделав селфи в фотозоне или разобрав и собрав автомат.

Для самых юных хабаровчан детский военно-исторический клуб «Старый солдат» развернул привал в одном из уголков парка. Ребятам предстояло ответить на вопросы об истории Великой Отечественной войны, России и Хабаровска, правильно выставить градацию воинских званий и иерархию армейской структуры, а при ошибке – «позвонить другу». Звонили по настоящей радиосвязи, полностью повторяющей полевые телефоны тех времен.

Весь день малыши и школьники оккупировали выставку военной техники вдоль набережной. Тут же рядом распахнул двери мобильный пункт приема на контрактную службу, подбадривая потенциальных защитников Родины видеороликами о современных, вполне комфортных условиях ее несения.

Вечером город ждала еще одна новинка – впервые прозвучали одновременно два победных салюта – на набережной Амура и напротив арены «Ерофей». Всего было задействовано 18 гаубиц Д-30. Они одновременно произвели по 30 залпов холостыми выстрелами синхронно с работой салютных установок.





Елена Романова

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