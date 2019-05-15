Первый слиток золота выплавили в Николаевском районе

Компания «НГК Ресурс», реализующая в ТОР «Николаевск» проект по золотодобыче, отлила первый слиток золота. Предприятие завершило пуско-наладочные работы и теперь полностью готово к производству драгметалла. В эксплуатацию введены все объекты первой очереди, получены необходимые для осуществления деятельности лицензии, сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока.

«В режиме пуско-наладки мы запустили дробильно-сортировочный комплекс, золотоизвлекательную фабрику. Уже отлили первые слитки золота 860 пробы. Их общий вес около 39 килограммов», - пояснил руководитель проекта ООО «НГК Ресурс» Валерий Гуминский.

Строительство необходимой для добычи инфраструктуры на месторождении «Полянка» началось весной 2018 года. К августу были готовы карьер для добычи руды, рабочие площадки, склады, дороги, установлены подстанция, генератор, смонтированы водозабор и ЛЭП. Инвестор также построил временный причал для принятия грузов на протоке Амура – Ялинской. Действует лаборатория, которая позволяет оперативно оценивать содержание золота в рудах. Также компания обустроила базовый лагерь для рабочих. Сегодня там есть общежитие и столовая, подведены отопление и вода, решены все социальные вопросы

- Добывать руду на «Полянке» планируют открытым способом, а извлекать драгметаллы из нее будут с помощью технологии кучного выщелачивания. Такой метод в крае пока применяется только на предприятиях холдинга «Полиметалл». «НГК Ресурс» станет второй компанией, освоившей в регионе подобное производство. Задача властей – проконтролировать неукоснительное соблюдение требований природоохранного законодательства, - сообщил и.о. министра природных ресурсов края Вячеслав Катрушев.

Месторождение «Полянка» может стать одним из крупнейших в Хабаровском крае. Пока проектная мощность составляет 1,5 тонны золота в год. Но защищенные запасы золота только по одной южной зоне составляют 15,2 тонны, и в целом будут больше. Сейчас ведется доразведка месторождения.

По информации пресс-службы правительства региона, компания «НГК Ресурс» реализует проект как резидент ТОР «Николаевск». По первому этапу вложения превысили 2,6 млрд рублей. На золотодобывающем комплексе трудоустроено 500 человек.