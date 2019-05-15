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Первый слиток золота выплавили в Николаевском районе
Компания «НГК Ресурс», реализующая в ТОР «Николаевск» проект по золотодобыче, отлила первый слиток золота. Предприятие завершило пуско-наладочные работы и теперь полностью готово к производству драгметалла. В эксплуатацию введены все объекты первой очереди, получены необходимые для осуществления деятельности лицензии, сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока.
Строительство необходимой для добычи инфраструктуры на месторождении «Полянка» началось весной 2018 года. К августу были готовы карьер для добычи руды, рабочие площадки, склады, дороги, установлены подстанция, генератор, смонтированы водозабор и ЛЭП. Инвестор также построил временный причал для принятия грузов на протоке Амура – Ялинской. Действует лаборатория, которая позволяет оперативно оценивать содержание золота в рудах. Также компания обустроила базовый лагерь для рабочих. Сегодня там есть общежитие и столовая, подведены отопление и вода, решены все социальные вопросы
Месторождение «Полянка» может стать одним из крупнейших в Хабаровском крае. Пока проектная мощность составляет 1,5 тонны золота в год. Но защищенные запасы золота только по одной южной зоне составляют 15,2 тонны, и в целом будут больше. Сейчас ведется доразведка месторождения.
По информации пресс-службы правительства региона, компания «НГК Ресурс» реализует проект как резидент ТОР «Николаевск». По первому этапу вложения превысили 2,6 млрд рублей. На золотодобывающем комплексе трудоустроено 500 человек.
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