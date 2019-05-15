В Хабаровске расселят 35 бараков

По обращениям собственников в Хабаровске будут расселены 35 бараков за счет средств федерального бюджета. Поправки в муниципальную программу по развитию застроенных территорий на заседании комитета приняли депутаты городской думы. В прошлом году из ветхих домов в благоустроенные квартиры переехали около ста семей. Под снос пошли бараки по улицам Яшина, Краснореченской, Карла Маркса, переулку Батарейному.

Однако, из-за экономических трудностей, которые испытывает строительная отрасль, компании неохотно берут застроенные участки под возведение высотных домов. Для того, чтобы быстрее переселить людей их ветхих строений, средства на приобретение квартир в этом году на условиях софинансирования выделит фонд реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

«Мы предлагаем исключить из муниципальной программы развития застроенных территорий 19 многоквартирных домов, так как застройщики уже выполнили свои обязательства: расселили ветхие строения и снесли их»,- рассказал начальник отдела городского департамента архитектуры и землепользования Иван Стицкий.

В федеральную программу «По переселению граждан из аварийного фонда, которые признаны таковыми до января 2017 года» попали 89 домов Хабаровска. В ближайшее время планируется расселить 8 бараков, в которых живут 95 человек. Для предоставления им благоустроенных квартир краевой центр получил более ста миллионов рублей.



