Жильцы многоэтажки в Хабаровске собрали деньги на ремонт двора

Более двух миллионов рублей готовы вложить жильцы одного из домов Хабаровска в ремонт своего двора. В этом году доля софинанирования со стороны собственников для получения гранта стала рекордной, превысив 70 процентов.

В этом году на конкурс по предоставлению муниципального гранта было подано 125 заявок. Победителей жюри определило по наибольшему размеру софинансирования со стороны собственников. Жители девятиэтажки по переулку Краснореченскому, 22, где двор не ремонтировался несколько десятков лет, готовы вложить в асфальтирование проезда к дому, в обустройство парковочных карманов и восстановление тротуара 2 миллиона 380 тысяч рублей собственных средств, еще почти миллион для реализации этого проекта выделит городская казна.

«Общий фонд конкурса составил более 73 миллионов рублей. Из них доля собственников многоквартирных домов - свыше 40 миллионов, остальные - деньги из муниципального бюджета»,- выступая перед депутатами, сказал начальник городского управления ЖКХ Анатолий Климочкин.

Уже в конце мая после оформления необходимых документов строительная техника загудит в 89 дворах краевого центра. В 30 из них будет проведен капитальный ремонт, а в 59 подрядные организации установят детские и спортивные площадки. Жители еще двух высоток изъявили желание заменить привычные мусорные баки на контейнеры заглубленного типа.



