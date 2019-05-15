ООО «Транснефть – Дальний Восток» организовало выпуск молоди тихоокеанского лосося в природную среду

ООО «Транснефть - Дальний Восток» организовало выпуск мальков кеты в реку Гур в Комсомольском районе Хабаровского края. С сентября 2018 года специалисты Гурского рыбоводного завода ФГБУ «Главрыбвод» по заказу ООО «Транснефть – Дальний Восток» выращивали около 145 тысяч мальков. На эти цели предприятие выделило финансирование в объеме более миллиона рублей.

На момент выпуска средний вес особи составлял 0,5 грамма, что соответствует стандарту. Подращённые мальки после контрольного взвешивания были выпущены в русло притока р. Гур. Оттуда они попадают в р. Гур, по которой следуют 120 км до впадения данной реки в Амур, далее - 800 километров по течению Амура до Охотского моря.

Программа, по которой происходит возобновление рыбных ресурсов, принята к исполнению в рамках реализации экологической политики ООО «Транснефть - Дальний Восток», ведущего транспортировку нефти по второй очереди магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО-2). Цель – промышленная компенсация на территориях, по которым проходят трассы ВСТО-2 и нефтепровода-отвода от ВСТО на Комсомольский нефтеперерабатывающий завод.

Выпуск мальков кеты в р. Гур – первое из компенсационных мероприятий, проводимых ООО «Транснефть – Дальний Восток» в 2019 году. В июне специалисты компании выпустят более двух миллионов мальков кеты в р. Биджан на территории Еврейской автономной области, в сентябре планируется выпустить в природную среду более 53 тысяч особей амурского осетра в Нанайском районе Хабаровского края.



Светлана Капустина





Справка «МД XXI век»

Кета – проходная рыба, рождается в пресной воде, спускается по течению в океан, где живет несколько лет, после чего возвращается на место рождения на нерест. Амурский осетр, или осетр Шренка, – реликтовая рыба, которая обитает только в бассейне Амура. Особь достигает зрелости лишь к 13-15 годам, и потому популяция уязвима. В Хабаровском крае ведется ее восстановление в рамках соответствующей федеральной целевой программы с 2010 года. Кета – проходная рыба, рождается в пресной воде, спускается по течению в океан, где живет несколько лет, после чего возвращается на место рождения на нерест. Амурский осетр, или осетр Шренка, – реликтовая рыба, которая обитает только в бассейне Амура. Особь достигает зрелости лишь к 13-15 годам, и потому популяция уязвима. В Хабаровском крае ведется ее восстановление в рамках соответствующей федеральной целевой программы с 2010 года.



