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Дворец единоборств в Хабаровске готов на 75 процентов
Краевой дворец единоборств распахнет свои двери в декабре текущего года. Сейчас на объекте продолжаются работы по устройству внутренних перегородок, монтажу системы вентиляции, утеплению наружных стен, устройству подвесных потолков, внутренняя отделка помещений. Готовность к вводу в эксплуатацию составляет более 75%.
Комплекс, закладка которого состоялась в феврале 2017 года, включает в себя несколько спортивных залов с помещениями для инвентаря, раздевалками и душевыми. Также проектом предусмотрены тренерские, восстановительный комплекс, медпункт, помещения допинг-контроля, конференц-зал, столовая. Одновременно в здании смогут находиться до полутора тысяч человек.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, дворец единоборств строится в рамках масштабной программы по улучшению социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке. Средства выделяются в рамках так называемой «единой субсидии». Финансирование социальной инфраструктуры в центрах экономического роста - новация в государственной поддержке регионов ДФО, одобренная Президентом России Владимиром Путиным.
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