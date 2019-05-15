Дворец единоборств в Хабаровске готов на 75 процентов

Краевой дворец единоборств распахнет свои двери в декабре текущего года. Сейчас на объекте продолжаются работы по устройству внутренних перегородок, монтажу системы вентиляции, утеплению наружных стен, устройству подвесных потолков, внутренняя отделка помещений. Готовность к вводу в эксплуатацию составляет более 75%.

- Наши юные спортсмены с нетерпением ждут открытия дворца единоборств. Необходимость места, где можно не только тренироваться, но и проводить масштабные фестивали и соревнования, назрела давно. Все залы объекта соответствуют требованиям проведения соревнований и федеральных стандартов подготовки по таким видам спорта, как самбо, дзюдо, спортивная борьба, тхэквондо, смешанные единоборства. На строительство дворца направлено почти 900 млн рублей, - рассказал министр физической культуры и спорта края Семен Экшенгер.

Комплекс, закладка которого состоялась в феврале 2017 года, включает в себя несколько спортивных залов с помещениями для инвентаря, раздевалками и душевыми. Также проектом предусмотрены тренерские, восстановительный комплекс, медпункт, помещения допинг-контроля, конференц-зал, столовая. Одновременно в здании смогут находиться до полутора тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, дворец единоборств строится в рамках масштабной программы по улучшению социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке. Средства выделяются в рамках так называемой «единой субсидии». Финансирование социальной инфраструктуры в центрах экономического роста - новация в государственной поддержке регионов ДФО, одобренная Президентом России Владимиром Путиным.