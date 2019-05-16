Более 500 музыкантов приедут на "Амурские волны"

Сформирована программа VIII Международного фестиваля «Амурские волны». Музыкальный праздник, приуроченный ко дню рождения краевого центра, пройдет в Хабаровске с 27 мая по 2 июня. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 500 музыкантов.

Свой приезд подтвердили Центральный военный оркестр Национального военно-патриотического центра Вооруженных Сил Республики Казахстан, оркестр кельтских волынок и барабанов стран Евросоюза, оркестр Центрального военного оркестра Минобороны РФ и ряд других. Все коллективы прилетят с новой программой, куда вошли лучшие образцы российской и зарубежной музыки.

Некоторые из музыкантов выступят на фестивале впервые: это Военный оркестр штаба Уральского округа войск национальной гвардии РФ из Екатеринбурга и духовой ансамбль "Дольнемчанка" (Чешская Республика). По словам организаторов, коллектив подготовил интересную программу, которая позволит познакомиться с богатой музыкальной культурой чешского народа.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в рамках Фестиваля состоится концерт симфонического Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации и солиста Московской филармонии, лауреата Международных конкурсов, профессора Кемёнского университета, пианиста Сергея Тарасова.

Также в программе основных мероприятий «Амурских волн» - дефиле-представление на площади Славы перед Спасо-Преображенским собором и в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена». Завершится фестиваль марш-парадом оркестров по центральной улице города и большим концертом на Комсомольской площади 2 июня.