На север Хабаровского края начали завозить топливо к зиме

В Хабаровском крае начался завоз топлива в районы с ограниченными сроками навигации. Как сообщили в ООО «Межрайтопливо», муниципалитетам уже отправлено 18,2 тонны моторного масла – 7,5 % от плана. Вскоре начнется транспортировка угля и нефтепродуктов.

- Всего в текущем сезоне предстоит завезти более 19 тысяч тонн угля и 23 тысяч тонн нефтепродуктов. По моторному маслу прошли все конкурсные процедуры, поэтому его уже доставляют. По остальным позициям еще определяются поставщики. Транспортировка этих энергоресурсов начнется позднее, - пояснили представители «Межрайтопливо».

В компании напомнили, что перед перевозкой все ресурсы сначала накапливают в местах перевалки. Затем их отгружают транспортным компаниям. Часть топлива везут речными баржами, остальное – на автомобилях. В районы Охотоморья топливо доставляется танкерами. При этом завершить поставки в поселения бассейна Амура необходимо до 20 сентября, а в Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-Чумиканский - до 20 октября.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом году власти Хабаровского края рассчитывают получить экономию на закупках топлива для «северного завоза». Предварительные расчеты показывают, что для целого ряда территорий уже удалось снизить цены. К примеру, стоимость моторного масла для Аяно-Майского района в сравнении с 2018 годом сократилась на 24%. Для района имени Полины Осипенко цена снизилась на 12,6%, для Ульчского – на 15,4%, а для Николаевского – на 17%.