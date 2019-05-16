Социальные транспортные карты начнут действовать в Хабаровске с июня

Жителям края начали выдавать социальные транспортные карты. С 1 июня можно будет оплачивать проезд в городском и пригородном автомобильном, водном и железнодорожном транспорте Хабаровска и Хабаровского района. Карту можно получить в центрах соцподдержки по месту жительства.

На чипированную карту, куда занесены личные данные владельца, ежемесячно будут перечисляться деньги для оплаты проезда. Остаток средств на следующий период не переносится, при этом возможно самостоятельное пополнение карты.

- В течение этого года владельцы карт смогут менять решение. В случае, если денежная форма окажется предпочтительнее, пользователь сможет обратиться в центр соцподдержки или в МФЦ для назначения выплаты, - подчеркнули в министерстве социальной защиты населения края.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, социальная транспортная карта введена согласно краевому закону № 360 от 20 сентября 2018 год. В регионе право на бесплатный проезд имеют 368 тысяч человек, из которых 282 тысячи – граждане пожилого возраста и региональные льготники. На сегодняшний день в регионе подано более 7 тысяч заявлений на оформление карт, в основном заявки поступили от жителей краевого центра, Хабаровского района и Комсомольска-на-Амуре.