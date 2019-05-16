Новости
Социальные транспортные карты начнут действовать в Хабаровске с июня
Жителям края начали выдавать социальные транспортные карты. С 1 июня можно будет оплачивать проезд в городском и пригородном автомобильном, водном и железнодорожном транспорте Хабаровска и Хабаровского района. Карту можно получить в центрах соцподдержки по месту жительства.
На чипированную карту, куда занесены личные данные владельца, ежемесячно будут перечисляться деньги для оплаты проезда. Остаток средств на следующий период не переносится, при этом возможно самостоятельное пополнение карты.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, социальная транспортная карта введена согласно краевому закону № 360 от 20 сентября 2018 год. В регионе право на бесплатный проезд имеют 368 тысяч человек, из которых 282 тысячи – граждане пожилого возраста и региональные льготники. На сегодняшний день в регионе подано более 7 тысяч заявлений на оформление карт, в основном заявки поступили от жителей краевого центра, Хабаровского района и Комсомольска-на-Амуре.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 473
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 653
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 368
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 812
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136