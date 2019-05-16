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Электробус выйдет на маршрут от Комсомольской площади до аэропорта
Соответствующая договоренность достигнута между хабаровской мэрией и заводом "Волгабас", сама машина уже прибыла в краевой центр.
Тест-драйв продлится в течение трех летних месяцев, и, возможно, будет пролонгирован на осенне-зимний период.
Подобные модели уже эксплуатируются в Москве и городах центральной части России, однако на Дальнем Востоке Хабаровск станет пионером.
- Если эта техника сможет работать в условиях резко-континентального климата Хабаровска, мы будем договариваться о производстве и поставке партии таких электробусов. У нас перепады температур, высокая влажность - совсем не то, что в центре страны, - уточняет мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Главными аргументами в пользу выбора электробуса градоначальник называет не только комфортные условия для пассажиров, но и его безусловную экологичность: транспортное средство не производит выхлопных газов. А в отличие от троллейбусов для него нет необходимости содержать контактную сеть.
Одного заряда аккумуляторной батареи, который обходится в 900 рублей, хватает на 250 км (в среднем общественный транспорт проходит 220 - 230 км в смену).
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