Губернатор Хабаровского края обнародовал свой заработок



Сергей Фургал вместе с прочими чиновниками регионального правительства отчитался о доходах за 2018 год и имеющемся имуществе.

Согласно опубликованной на антикоррупционном портале Хабаровского края декларации, в 2018 году его заработная плата в качестве депутата Госдумы РФ и главы нашего региона составила 5 млн 465 тысяч руб. В собственности - два жилых дома площадью 627,2 кв. метра (в Московской области) и 328,1 кв. метра (в Хабаровске), две квартиры общей площадью 106,8 кв. метра и хозяйственное строение площадью 20 "квадратов". Также Сергей Фургал владеет двумя автомобилями (Toyota Land Cruiser 1988 г.в. и Lexus LX 570 2016 г.в.) и двумя лодками («Меркурий» и «Прогресс-4»). В декларации за 2017 год лодок не значилось.

Супруга губернатора Лариса Стародубова имеет в собственности жилой дом площадью 66,2 кв. метра, две квартиры общей площадью 99,7 кв. метра и автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2017 г.в.

В декларации, поданной Сергеем Фургалом накануне губернаторских выборов 2018 года, значились также банковские счета семейной пары на общую сумму около 1,82 млн рублей, которые теперь не были указаны.

Также у губернаторской четы есть бизнес-активы: по 25% в уставном капитале ООО «Алькума» и ООО «Дальпромснаб» у Сергея Ивановича и по 25% в уставном капитале ООО «ТОРЭКС-Хабаровск» (владеющем, в частности, заводом «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре), УК «Амурсталь» и ООО «Сталком» (где она, кстати, значится генеральным директором с доходом в 735,35 тыс. руб. за прошлый год) у Ларисы Павловны. Формально весь бизнес находится в доверительном управлении, в связи с чем проследить дивиденды не представляется возможным.

Уточним, что по данным Хабаровскстата, среднемесячная начисленная заработная плата в регионе составляет 46 тыс. руб., т.е. губернатор получает за счет средств краевого бюджета в десять раз больше. При этом доля граждан, живущих за чертой бедности, составляет 12% от общего числа жителей края.