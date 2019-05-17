В Хабаровске ищут нового руководителя "Тепловых сетей"

Администрация Хабаровска с 8 по 28 мая 2019 года объявляет конкурс по формированию резерва управленческих кадров на замещение должности руководителя муниципального унитарного предприятия города Хабаровска «Тепловые сети».

Основной профиль МУП города Хабаровска «Тепловые сети»: Обеспечение населения города Хабаровска тепловой энергией требуемого качества путем ее транспортировки по муниципальным тепловым сетям от централизованных источников теплоснабжения, выработанной котельными МУП г. Хабаровска «Тепловые сети», обеспечение твердым топливом населения, организаций.

Квалификационные требования к кандидатам: наличие высшего образования по одной (одному) из специальностей, направлений подготовки: «Теплоэнергетика», «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Теплоэнергетика и теплотехника», и стажа работы на руководящих должностях в отрасли, соответствующей профилю предприятия, не менее 5 лет.

Дополнительные сведения о проведении конкурса можно получить на сайте https://khabarovskadm.ru/upravlenie-kadrov/rezerv-kadrov/ и по телефону 41 97 73 (управление кадров и муниципальной службы администрации города Хабаровска).