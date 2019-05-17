Новости
В Хабаровске ищут нового руководителя "Тепловых сетей"
Администрация Хабаровска с 8 по 28 мая 2019 года объявляет конкурс по формированию резерва управленческих кадров на замещение должности руководителя муниципального унитарного предприятия города Хабаровска «Тепловые сети».
Основной профиль МУП города Хабаровска «Тепловые сети»: Обеспечение населения города Хабаровска тепловой энергией требуемого качества путем ее транспортировки по муниципальным тепловым сетям от централизованных источников теплоснабжения, выработанной котельными МУП г. Хабаровска «Тепловые сети», обеспечение твердым топливом населения, организаций.
Квалификационные требования к кандидатам: наличие высшего образования по одной (одному) из специальностей, направлений подготовки: «Теплоэнергетика», «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Теплоэнергетика и теплотехника», и стажа работы на руководящих должностях в отрасли, соответствующей профилю предприятия, не менее 5 лет.
Дополнительные сведения о проведении конкурса можно получить на сайте https://khabarovskadm.ru/upravlenie-kadrov/rezerv-kadrov/ и по телефону 41 97 73 (управление кадров и муниципальной службы администрации города Хабаровска).
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 481
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 655
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 369
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 815
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136