Экскурсии с фонариком ждут хабаровчан в музеях

Краевые и районные учреждения культуры региона присоединятся к Всероссийской акции «Ночь музеев». Основные мероприятия пройдут 18 мая. Гостей ждут «экскурсии с фонариком», творческие мастер-классы, выступления музыкальных коллективов, а также ярмарки изделий ручной работы.

В краевой столице в эту субботу акция будет проходить на нескольких площадках. Дальневосточный художественный музей откроет двери для посетителей в 19.00. Для всех любителей музыки в эту ночь подготовлен проект «Живая музыка в ночи» с духовым оркестром и программой с выступлениями музыкантов, вокалистов и чтецов.

В музее им. Гродекова культурно-развлекательная программа начнется в 22.00. Посетителям предложат путешествие по музейным фондам, исторические реконструкции, мастер-классы, квесты, творческие задания и конкурсы. Впервые участниками Ночи станет научно-популярный проект «Бутылка Клейна». На их лабораторной работе можно будет узнать много интересного о рыбах Амура и дальневосточных реках. После полуночи начнет работать музыкальная площадка, где выступят два хабаровских коллектива - «Поль Бемоль» и «Kentucky State».

В музее истории Хабаровска с 20.00 будет проходить программа под лозунгом «Берегись автомобиля». Гостей будет ждать выставка моделей авто, мастер-классы, аттракцион «Монетный двор» и многое другое.

В музее изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре Всероссийская акция стартует 18 мая в 21.00. В рамках «Ночи в музее» посетителям предложат создать сообща арт-объект, нарисовать картину в технике пальчиковой живописи, прослушать лекцию о творчестве Сальвадора Дали. Кроме того, отдельные комнаты отведут под тематические фотозоны. В свою очередь, Городской краеведческий музей приготовил занятия по стрельбе из лука, робототехнике и другие мастер-классы.

В Ванинском районном краеведческом музее акция начнётся в 17.00. В программе - театрализованная контактная экскурсия «Крестьяне и помещики», экскурсия «Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро», литературно-музыкальный салон «Любовь & Мари» и реконструкция бала в усадебном доме.

Посетителям краеведческого музея Бикина расскажут о традициях русского чаепития, предложат пройти квест «Тайна комнаты» и прослушать лекцию с видео-презентацией и показом артефактов «Древние государства Дальнего Востока».

Как сообщает пресс-служба правительства региона, также 18 мая акция пройдет в музеях поселка Солнечный, Николаевска-на-Амуре, Советской Гавани и Переяславке.

17 мая акция пройдет в трех населенных пунктах края. В Амурске и Вяземском она будет посвящена Году театра. В свою очередь, Межпоселенческий Чегдомынский краеведческий музей проведет мероприятие под названием «Тайга шумела вековая». Посетителей ждет театрализованная экскурсия «Из истории земли Буреинской».

Музей Новоургальского городского поселения в этом году присоединится к масштабной акции 22 мая.