Олимпийский чемпион Алексей Немов проведет мастер-класс в Хабаровске

В Хабаровске впервые четырехкратный Олимпийский чемпион Алексей Немов проведет мастер-класс для юных гимнастов. Также наставникам для хабаровских начинающих спортсменов станут Олимпийские чемпионы Николай Крюков и Елена Шевченко, чемпион Европы Эмин Гарибов.

Программа занятия рассчитана на ребят с разным уровнем спортивной подготовки. Самые младшие примут участие в эстафетной программе, построенной на базе гимнастических упражнений. Те, кто уже добился результатов, смогут отточить технику под руководством чемпионов. Также в программе мероприятия предусмотрено живое общение, автограф и фотосессии.

- Очень важно заниматься популяризацией спорта именно на личных примерах. Одним из самых действенных инструментов такой популяризации в спортивной гимнастике, как показала практика, являются мастер-классы. И дело даже не в том, что на них ребята учатся правильно выполнять тот или иной элемент. Дело именно в личном общении, в появлении мотивации. Я вижу, как после наших мастер-классов у них начинают по-особенному «гореть» глаза, что они готовы тренироваться еще больше и еще усерднее, чтобы добиться результатов, - отметил Алексей Немов.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, серия открытых занятий по спортивной гимнастике с участием титулованных спортсменов проводится Алексеем Немовым ежегодно во многих городах России. За это время проведено уже около 30 мастер-классов в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Сызрани, Звенигороде, Пскове и Саранске.

В Хабаровске мастер-класс состоится 25 мая в спортивном комплексе «Галактика» по ул. Чехова, 20. Сбор участников в 11.00.