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Олимпийский чемпион Алексей Немов проведет мастер-класс в Хабаровске
В Хабаровске впервые четырехкратный Олимпийский чемпион Алексей Немов проведет мастер-класс для юных гимнастов. Также наставникам для хабаровских начинающих спортсменов станут Олимпийские чемпионы Николай Крюков и Елена Шевченко, чемпион Европы Эмин Гарибов.
Программа занятия рассчитана на ребят с разным уровнем спортивной подготовки. Самые младшие примут участие в эстафетной программе, построенной на базе гимнастических упражнений. Те, кто уже добился результатов, смогут отточить технику под руководством чемпионов. Также в программе мероприятия предусмотрено живое общение, автограф и фотосессии.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, серия открытых занятий по спортивной гимнастике с участием титулованных спортсменов проводится Алексеем Немовым ежегодно во многих городах России. За это время проведено уже около 30 мастер-классов в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Сызрани, Звенигороде, Пскове и Саранске.
В Хабаровске мастер-класс состоится 25 мая в спортивном комплексе «Галактика» по ул. Чехова, 20. Сбор участников в 11.00.
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