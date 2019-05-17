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Неиспользуемые сельхозземли Хабаровского края отдадут под животноводство
Район имени Лазо дает около 16% от общего объема всех видов сельхозпродукции, производимой крае. Это зерновые и зернобобовые культуры, соя, овощи, картофель, свинина и говядина, а также мясо птицы, яйца. В области сельского хозяйства территория занимает передовые позиции: зарегистрировано 8 сельскохозяйственных организаций, почти 200 крестьянско-фермерских хозяйств, 13 тысяч ЛПХ и три потребительских кооператива. На территории реализуются крупные проекты в области мясного и молочного животноводства объемом около 600 млн рублей.
При этом в аграрной отрасли района есть проблемы, которые характерны и для других территорий края. Это снижение поголовья крупного рогатого скота – по сравнению с 1990 годом в четыре раза, посевных площадей. Кроме того, аграрии на своих землях отдают преимущество сое, уменьшая площади возделывания других сельскохозяйственных культур.
По его словам, обследование сельхозземель района выявило около 3,7 тыс. га неиспользуемых площадей, из которых около 90% - пашни. С привлечением специалистов Россельхознадзора организована работа по возвращению их в сельхозоборот. Перед аграриями стоит задача - нарастить объемы производства мяса, молока, а также овощей. Неиспользуемые сельхозземли будут передаваться в первую очередь для реализации таких проектов. Для поддержки этих направлений краевой минсельхоз нарастил объемы выделяемых аграриям субсидий.
Краевые власти помогут не только ввести дополнительные сельхозземли, но и улучшить качество почв. Правительство региона организует реконструкцию 22 мелиоративных комплексов и передачу их в собственность сельхозтоваропроизводителям.
Кроме того, именно в этом году в районе имени Лазо начнется реализация проекта по известкованию почв в целях повышения плодородия. Эта работа в крае не проводилась более 20 лет. Предприятия ООО «Вектор» и «Хорская бурёнка» планируют в ближайший год «произвестковать» около 1,4 тыс. га земель. Всего в крае в раскислении нуждаются более 39 тысяч гектаров пашни. Это около 40% всех полей региона.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, частично покрыть затраты на известкование аграриям поможет государство. На уровне федерального минсельхоза в настоящее время разрабатывается соответствующий порядок.
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