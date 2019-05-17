Неиспользуемые сельхозземли Хабаровского края отдадут под животноводство

Район имени Лазо дает около 16% от общего объема всех видов сельхозпродукции, производимой крае. Это зерновые и зернобобовые культуры, соя, овощи, картофель, свинина и говядина, а также мясо птицы, яйца. В области сельского хозяйства территория занимает передовые позиции: зарегистрировано 8 сельскохозяйственных организаций, почти 200 крестьянско-фермерских хозяйств, 13 тысяч ЛПХ и три потребительских кооператива. На территории реализуются крупные проекты в области мясного и молочного животноводства объемом около 600 млн рублей.

При этом в аграрной отрасли района есть проблемы, которые характерны и для других территорий края. Это снижение поголовья крупного рогатого скота – по сравнению с 1990 годом в четыре раза, посевных площадей. Кроме того, аграрии на своих землях отдают преимущество сое, уменьшая площади возделывания других сельскохозяйственных культур.

- До 1990 года Хабаровский край интенсивно занимался сельским хозяйством. В регионе было почти 120 тыс. га. пашен, производилось около 80% потребляемой жителями продукции животноводства: мясо и молоко. Овощами мы обеспечивали себя на 70%, яйцом практически на 100%. У нас сегодня активно развиваются фермерские хозяйства, хотят заниматься мясным и молочным животноводством, некоторые имеют поголовье крупного-рогатого скота, но не имеют собственной земли. Сегодня в крае возделывается более 80 тыс. га. пашен, оставшиеся 40 тысяч мы активно изыскиваем, - отметил заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства Александр Шкурин.

По его словам, обследование сельхозземель района выявило около 3,7 тыс. га неиспользуемых площадей, из которых около 90% - пашни. С привлечением специалистов Россельхознадзора организована работа по возвращению их в сельхозоборот. Перед аграриями стоит задача - нарастить объемы производства мяса, молока, а также овощей. Неиспользуемые сельхозземли будут передаваться в первую очередь для реализации таких проектов. Для поддержки этих направлений краевой минсельхоз нарастил объемы выделяемых аграриям субсидий.

Краевые власти помогут не только ввести дополнительные сельхозземли, но и улучшить качество почв. Правительство региона организует реконструкцию 22 мелиоративных комплексов и передачу их в собственность сельхозтоваропроизводителям.

Кроме того, именно в этом году в районе имени Лазо начнется реализация проекта по известкованию почв в целях повышения плодородия. Эта работа в крае не проводилась более 20 лет. Предприятия ООО «Вектор» и «Хорская бурёнка» планируют в ближайший год «произвестковать» около 1,4 тыс. га земель. Всего в крае в раскислении нуждаются более 39 тысяч гектаров пашни. Это около 40% всех полей региона.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, частично покрыть затраты на известкование аграриям поможет государство. На уровне федерального минсельхоза в настоящее время разрабатывается соответствующий порядок.