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Грозовые ливни накроют Хабаровский край
Дождливая погода, пришедшая в регион в минувший четверг, сохранится до конца следующей недели. Синоптики прогнозируют практически на всей территории Хабаровского края ливни и грозы. Ветер усилится до 15-20 м/с.
Не исключено, что неустойчивая погода может привести к чрезвычайным ситуациям. Вчера из-за штормового ветра во многих населенных пунктах Хабаровского края возникли перебои в электроснабжении. Неполадки случились и на двух воздушных линиях 110 кВ «Южная – ЮМР» в Хабаровске. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в течение получаса энергетики смогли устранить эту аварию. Кроме того, во многих районах ветром поломало ветки и сухие деревья.
Принимая во внимание прогноз, спасатели рекомендуют жителям края позаботиться о личной безопасности. На время сильных дождей рекомендуется отложить длительные поездки на автотранспорте, отказаться от походов на охоту или рыбалку. При штормовом ветре нельзя стоять вблизи деревьев или конструкций, так как они могут упасть. В грозу также необходимо соблюдать определенные правила - не оставаться на открытой местности, не приближаться к ЛЭП, металлическим конструкциям или предметам, а также водоемам, не пользоваться сотовым телефонов. Грозу нужно переждать в помещении, а когда вы оказались на природе - в низком месте.
При возникновении ситуации угрожающей жизни или здоровью необходимо немедленно сообщить по единому номеру вызова оперативных служб "112 ".
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