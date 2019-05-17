Больше 100 школьных отрядов будут трудиться летом в Хабаровске

В Хабаровске стартует летняя трудовая четверть. Сегодня, 17 мая, в 16.00 на площади «Город воинской славы» мэр Хабаровска Сергей Кравчук в торжественной обстановке вручит командирам отрядов старшеклассников и студентам трудовые путевки.

В этом году в Хабаровске сформировано 129 школьных отрядов. Ребята будут заниматься благоустройством, озеленением, помогать ветеранам, изучать азы журналистики, организовывать на жилмассивах спортивные и культурные мероприятия. Кроме того, сформировано студенческих 10 отрядов: «Путина», «Путеец», «Проводник», «Строитель», «Благоустройство», «Вожатый», «Семинар», «Социолог», «Персонал» и «Путь твоей безопасности». По окончании торжественной церемонии вручения путевок пройдет флешмоб.