Ремонт улицы Выборгской в Хабаровске придется перевести на дневной график

Ночной ремонт улицы Выборгской мешает жителям окрестных домов спать. Для того, чтобы не сорвать график и сдать вовремя объект, подрядчики попытались перейти на круглосуточный рабочий режим. Днем из-за интенсивного движения по улице строителям приходится работать в стесненных условиях. А минувшей ночью работа экскаваторов, тракторов, грузовиков и виброкатков из-за многочисленных жалоб возмущенных горожан была приостановлена полицией.

Ковш экскаватора срывает старое дорожное полотно, давно пришедшее в негодность. Рядом самосвалы разгружают песок для формирования дорожной одежды. На стройплощадке работает 11 единиц тяжелой техники. Такое «громыхающее» соседство мешает ночному отдыху жителей окрестных домов. Однако проблему они пытаются решить кулаками.

«Я приехал, чтобы загрузить грунт. Люди из домов выбежали, стали кричать, что мешаю им спать, схватили меня за шею»,- рассказывает водитель подрядной организации Шухра Сабиров, потирая лиловый синяк.

Реконструкция Выборгской стартовала в прошлом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Строителям предстоит расширить и восстановить более трех километров дорожного полотна.

«На стройплощадке из-за ремонта круглые сутки пыль и грязь, но это временные трудности. Нам нужно подряд выполнить. Мы пока идем в графике, и даже постараемся сдать дорогу раньше срока»,- говорит исполняющий обязанности директора подрядной организации Азам Жураев.

Вдоль ремонтируемого участка уже выставлены световые опоры, проложены ливневые лотки. Развернуться широким фронтом в дневное время строителям мешают вереницы проезжающих автомобилей, а ночью рокот виброкатков сотрясает стены частных жилых домов.

«Очень напряженный участок. На администрацию города обрушился шквал обращений от граждан, которые хотят, чтобы объект был сдан как можно быстрее. Приходится работать по ночам, чтобы ускорить ремонт дороги», - рассказывает начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Александр Васильев.

Уже далеко за полночь экипаж сотрудников полиции, вызванный горожанами, растревоженными шумом мощной техники, подъехал к месту дорожных работ. Представители подрядной организации объяснили стражам порядка в чем дело, но дорожникам по команде полицейских все же пришлось заглушить моторы грузовиков и экватора. Сейчас они решают вопрос о переходе на исключительно дневной график работ.



