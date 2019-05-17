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Ремонт улицы Выборгской в Хабаровске придется перевести на дневной график
Ночной ремонт улицы Выборгской мешает жителям окрестных домов спать. Для того, чтобы не сорвать график и сдать вовремя объект, подрядчики попытались перейти на круглосуточный рабочий режим. Днем из-за интенсивного движения по улице строителям приходится работать в стесненных условиях. А минувшей ночью работа экскаваторов, тракторов, грузовиков и виброкатков из-за многочисленных жалоб возмущенных горожан была приостановлена полицией.
Ковш экскаватора срывает старое дорожное полотно, давно пришедшее в негодность. Рядом самосвалы разгружают песок для формирования дорожной одежды. На стройплощадке работает 11 единиц тяжелой техники. Такое «громыхающее» соседство мешает ночному отдыху жителей окрестных домов. Однако проблему они пытаются решить кулаками.
Реконструкция Выборгской стартовала в прошлом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Строителям предстоит расширить и восстановить более трех километров дорожного полотна.
Вдоль ремонтируемого участка уже выставлены световые опоры, проложены ливневые лотки. Развернуться широким фронтом в дневное время строителям мешают вереницы проезжающих автомобилей, а ночью рокот виброкатков сотрясает стены частных жилых домов.
Уже далеко за полночь экипаж сотрудников полиции, вызванный горожанами, растревоженными шумом мощной техники, подъехал к месту дорожных работ. Представители подрядной организации объяснили стражам порядка в чем дело, но дорожникам по команде полицейских все же пришлось заглушить моторы грузовиков и экватора. Сейчас они решают вопрос о переходе на исключительно дневной график работ.
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