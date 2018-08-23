Афиша
В Хабаровске осень будет японской
В Хабаровске 27, 28 и 29 сентября с 14.00 до 17.00 в ДВХМ пройдут мастер-классы по искусствам икебаны, каллиграфии и чайной церемонии от художника, члена центрального совета старейшей школы икебаны в Японии «Икэнобо» Хироко Суда. Мероприятие проходит в рамках Года Японии в России.
Икебана (в переводе на русский - «живые цветы») - искусство составления композиций из живых растений - одна из красивейших и древнейших традиций Японии. В ее основу положен принцип изысканной простоты, достигаемый выявлением естественной красоты материала. Оригинальность и неповторимость, утонченность и изысканность, многообразие форм и стилей находят отклик в сердцах не только японцев, но и россиян.
Искусство чайной церемонии в Японии также оттачивалось несколько столетий, прежде чем оно стало таким, каким его знаем мы, жители XXI века. Путь чая (так называется в Стране восходящего солнца этот красивый и сложный ритуал) – часть государственной культуры, которая постоянно изменялась, но японцы всегда отдавали почтение этому напитку. У вас будет чудесная возможность поучаствовать в церемонии приготовления чая, которая завораживает своей таинственностью и умиротворением.
Японская каллиграфия – одно из самых популярных изящных искусств Японии, где каллиграфические работы ценятся не меньше, чем произведения живописи. В самом простом понимании каллиграфия – это искусство красиво писать. Но этот вид изобразительного искусства помимо художественных достоинств обладает глубоким философским смыслом: гармония и изящность линий не только создают эстетическое наслаждение, но и передают тысячелетнюю мудрость. Каждая линия имеет смысл, каждое движение кисти каллиграфа создает нечто прекрасное.
Трехчасовой мастер-класс даст возможность каждому желающему узнать секреты традиционной культуры Японии, попрактиковаться в искусствах икебаны и каллиграфии, попробовать настоящий японский чай с аутентичными сладостями и впитать частицу мудрости этой загадочной страны.
Ждем вас 27, 28 или 29 сентября, участие – 1 500 руб. (все материалы предоставляются). Количество мест в группах ограничено, поэтому торопитесь забронировать удобную для вас дату по телефону 31-48-71.
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