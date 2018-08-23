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Хабаровчанам покажут новейшую военную технику
В Хабаровске 24 августа откроется Военно-технический форум. Горожане на аэродроме «Хабаровск-Центральный» увидят современную военную технику самолеты , такие как Ту-134 и Ан-26), новейшие истребители поколения 4++ Су-35С, и вертолеты , например, самый большой в мире серийно выпускаемый транспортный вертолет — Ми-26.
Сухопутные войска будут представлены танками ,бронетранспортерами БТР-80, бронированными автомобилями «Тайфун-К» и «Тигр», а также комплексом РЭБ «Красуха-4».
На мероприятиях форума выступят творческие коллективы ВВО. Помимо этого у горожан будет возможность принять участие в отборе на военную службу по контракту.
Гости форума смогут увидеть пусковую установку новейшего оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и современные образцы стрелкового оружия.
Форум закончит работу 26 августа
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