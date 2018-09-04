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В Хабаровске мирянам покажут «Хижину»
В Хабаровской духовной семинарии 9 сентября пройдет й сеанс кинолектория «Свет! Камера! Мотор!». Зрителям представят художественный фильм «Хижина» режиссера Стюарта Хэзелдайна. По окончании просмотра состоится обсуждение картины.
Лектором выступит преподаватель Хабаровской духовной семинарии иерей Олег Кузнецов.
Кинолекторий проводится в рамках реализации грантового проекта «Кинолекторий «Свет! Камера! Мотор!».
Начало показа в 16:00. Место проведения кинолектория — актовый зал Хабаровской духовной семинарии (ул. Тургенева, 26).
Всего в рамках проекта будут представлены четырнадцать отечественных и зарубежных художественных фильмов, среди которых «Страсти Христовы», «Бен Гур», «Хроники Нарнии», «Остров», «Монах и бес», «Поп» и ряд других.
Дополнительная информация по телефону: 8-909-808-07-02, Анастасия
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