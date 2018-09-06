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Хабаровчанам покажут "Все краски осени"
В Хабаровске 9 сентября с 11.00 до 18.00 на Комсомольской площади развернется праздничная программа "Краски осени".
Сотрудники Дальневосточной государственной научной библиотеки, Хабаровской краевой детской библиотеки им. Н.Д. Наволочкина, Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова, Дальневосточного художественного музея, Хабаровского театра юного зрителя, Хабаровской краевой филармонии, Хабаровского краевого колледжа искусств, Краевого Дворца Дружбы "Русь" порадуют жителей и гостей краевого центра насыщенными праздничными мероприятиями.
Концертные программы, конкурсы, акции, выставки, викторины, мастер-классы, флешмобы - это и многое другое продемонстрируют краевые учреждения культуры на протяжении всего выходного дня.
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