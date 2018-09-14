В Хабаровске осень будет амурской

В Хабаровском краевом музыкальном театре сегодня в 16.00 состоится гала-концерт звезд театра и кино Фестиваля "Амурская осень-2018".

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Хабаровского края и является важным культурным событием Дaльнeвocтoчнoгo региона.

Специальный гость - ведущий Сергей Новожилов, Президент и основатель Фестиваля.

Краевая столица встречает звёздных гостей: известных артистов театра и кино, а также певцов - представителей разных музыкальных жанров.

Программа гала-концерта насыщенная, в ней примут участие как молодые артисты театра и кино, так и артисты уже завоевавшие популярность и любовь зрителей: Сергей Шустицкий, Елена Борзова, Иван Замотаев, Денис Сердюков, Дарья Егорова, Виктор Татарский и другие. Изюминкой концерта станут выступления Народной артистки РСФСР Ларисы Лужиной и Народной артистки РФ Натальи Гвоздиковой, а также заслуженной артистки РСФСР Ангелины Вовк.

Зрители окунутся в уникальную, ни с чем несравнимую яркую красочную атмосферу грандиозного праздника, который замечательно отразит настроение прекрасной «золотой» осени и оставит у гостей незабываемые впечатления.

В 15.30 перед центральным входом в Хабаровский краевой музыкальный театр на «красной дорожке» будут блистать звёзды гала – концерта.