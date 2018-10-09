В Хабаровске выберут лучших балетмейстеров-постановщиков ДФО

Лучшие балетмейстеры-постановщики дальневосточного региона примут участие в краевом открытом конкурсе детско-юношеских коллективов и балетмейстеров-постановщиков, который пройдет 12-13 октября 2018 года в Хабаровском краевом Дворце культуры профсоюзов.

В конкурсе примут участие 36 балетмейстеров-постановщиков из г. Хабаровска, Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Сахалинской и Еврейской автономной областей.

12 октября с 13:00 на сцене Дворца культуры профсоюзов начнутся конкурсные просмотры. Жюри оценит более 80 постановок, их хореографическую целостность, единство стиля, жанра, подчиненность элементов композиции замыслу. Председатель жюри конкурса художественный руководитель и постановщик компании современного танца «Окоём», Заведующий кафедрой танцевальных дисциплин факультета современного танца Гуманитарного университета г. Екатеринбурга, Лауреат премии Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства, лауреат всероссийских и международных конкурсов хореограф, преподаватель Гурвич Александр Игоревич (г. Екатеринбург).

13 октября в 15:00 участники конкурса приглашают зрителей на большой гала-концерт из лучших хореографических постановок.

Цель конкурса - развитие детско-юношеского творчества, поддержка талантливых балетмейстеров и повышение престижа профессии. В программе мероприятия запланированы мастер классы и творческие лаборатории с участием представителей конкурсного жюри.

Классические, народные, эстрадные танцы, модерн, свободная пластика, спортивные танцы различных направлений – вот неполный список хореографического многообразия, который представят на суд жюри руководители творческих хореографических коллективов. Творчество балетмейстера – это постоянный поиск новых форм, средств для воплощения идеи в танце. Как создатель новых хореографических произведений балетмейстер, помимо профессиональных знаний и навыков в области хореографической композиции и исполнительства, должен свободно мыслить хореографическими образами. Он должен знать и любить музыку, изучать ее, уметь раскрыть ее средствами хореографии. Творчество балетмейстера немыслимо без постоянного поиска и высокого профессионального мастерства.

Учредители и организаторы:министерство культуры Хабаровского края, Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры.

Программа

Краевого открытого конкурса детско-юношеских коллективов и балетмейстеров-постановщиков

12 октября (пятница)

13:00 – 19:30 – Церемония открытия. Конкурсные просмотры

13 октября (суббота)

10:00 – 13:00 – Мастер-классы

14:00 – 14:45 – Церемония награждения

15:00 – 17:00 – Гала-концерт