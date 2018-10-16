Афиша
В Хабаровске откроется доступная площадка для занятия спортом
В Хабаровске 21 октября в 13.00 до 17.00 откроется первая на Дальнем Востоке сертифицированная стационарная площадка в районе пересечения Амурского бульвара Амурский бульвар и улицы Герасимова.
В этот день пройдут соревнования WorkoutGames: спортсмены будут преодолевать полосу препятствий, состоящую из каскадов перекладин, рукоходов, шведских стенок, брусьев и каната.
Участие в WorkoutGames примут обычные жители города и члены команд спортивных клубов города.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 266
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 386
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 571
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 233
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136