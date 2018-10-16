В Хабаровске откроется доступная площадка для занятия спортом

В Хабаровске 21 октября в 13.00 до 17.00 откроется первая на Дальнем Востоке сертифицированная стационарная площадка в районе пересечения Амурского бульвара Амурский бульвар и улицы Герасимова.

В этот день пройдут соревнования WorkoutGames: спортсмены будут преодолевать полосу препятствий, состоящую из каскадов перекладин, рукоходов, шведских стенок, брусьев и каната.

Участие в WorkoutGames примут обычные жители города и члены команд спортивных клубов города.