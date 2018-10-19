В Хабаровске проходит фестиваль итальянской комедии

В Хабаровске кинотеатр «Совкино» приглашает на фестиваль RIFF итальянской комедии. Любителей комедии смогут посмотреть лучшие фильмы итальянских кинематографистов как с русской озвучкой так и на языке оригинала с русскими субтитрами.

Билеты в кассе кинотеатра. Действуют скидки для студентов и пенсионеров. Справки по тел: (4212) 32 49 32, (4212) 32 40 65.

Программа кинопоказов

19 октября (пятница)

18:30 «Между нами, девочками» (Qualcosa di nuovo), комедия, 12+. На языке оригинала с русскими субтитрами.

20 октября (суббота)

16:30 «Из Неаполя с любовью» (Tropponapoletano), романтическая комедия, 12+. На языке оригинала с русскими субтитрами.

21 октября (воскресенье)

16:30 «Закону тут не место» (L'ora legale), комедия, 12+. На языке оригинала с русскими субтитрами.

22 октября (понедельник)

18:30 «Большая афера в маленьком городе» (Unpaesequasiperfetto), комедия, 12+. На языке оригинала с русскими субтитрами.

23 октября (вторник)

18:30 «Закону тут не место» (L'ora legale), комедия, 12+. С русской озвучкой.

24 октября (среда)

18:30 «Захочу и соскочу. Мастер-класс» (Piccoli crimini coniugali), мелодрама, 16+. С русской озвучкой.

25 октября (четверг)

18:30 «Между нами, девочками» (Qualcosa di nuovo), комедия, 12+. С русской озвучкой.

26 октября (пятница)

18:30 «Из Неаполя с любовью» (Tropponapoletano), романтическая комедия, 12+. С русской озвучкой.

27 октября (суббота)

16:30 «Большая афера в маленьком городе» (Unpaesequasiperfetto), комедия, 12+. С русской озвучкой.

28 октября (воскресенье)

16:30 «Добро пожаловать на юг-2 или соседям вход запрещен» (Non c'? pi? religione), комедия, 12+. С русской озвучкой.