Хабаровская дача: Магия на подоконнике

В новогодние дни волей-неволей ждешь волшебства – память детства никуда не денешь. И пусть мы, взрослые, уже давно не верим в Дедов Морозов и Санта Клаусов, все эти яркие огоньки и елочная мишура пробуждают в душе что-то мистическое. Хочется как-то по-особому загадывать желания и верить в их исполнение.

Тем более что 2018-й – не обычный год, а год 13 полных лун. Такое астрономическое явление, когда полнолуние можно наблюдать дважды в месяц, случается довольно редко: раз в 2-3 года. В наступившем же году это произойдет и в январе, и в марте! Так что начинаем колдовать в своем личном садике на подоконнике.

Для волшебства требуются алоэ Вера, сенполии, кислица, красула, герань, спатифиллум, цикламен, замиокулькас, орхидеи, фикус, декабрист, драцена, антуриум, гиппеаструм, хлорофитум, хойя, аихризон, гибискус – это растения, которые помогают хозяину обрести и сохранить то, чего, как правило, мы желаем себе и близким.

Будьте здоровы

Кислица помогает в исцелении и укреплении здоровья. Ее можно ставить в комнаты к близким, желающим поскорее выздороветь, или к тем, кто хочет всегда оставаться здоровым. Кроме того, кислица обладает таинственной энергетикой любви. Листики растения, могут исполнять любые желания, особенно если вы будете их загадывать вечером, после захода солнца. Кислица любит освященное прохладное место, хорошо относится и к свету, и к полутени, любит обильный полив и обрызгивание.

Алоэ защищает от несчастных случаев и дурных влияний – его хорошо ставить в детской и мастерской, где работают с опасными инструментами. Или на кухне, где всегда наточены ножи. Столетник, поставленный у входа, привлекает удачу и отгоняет злых духов.

Традесканция, очищающая воздух от токсинов, пыли, табачного дыма и негатива, способна исцелять, снимать эмоциональное и физическое напряжение, защищать, дарить вдохновение, укреплять здоровье, восполнять жизненные силы, усиливать интуицию. Любит свет, но не прямые солнечные лучи, полив по мере просыхания почвы.

Каланхоэ иначе называют «цветок жизни», и его магические свойства –исцеление и защита. Если хотите, чтобы цветок помогал в исцелении, поставьте его в комнате, где живет человек, нуждающийся в этом. Для защиты можно поставить в комнате, где бывают гости, а также в прихожей. Любит свет, но не прямые лучи, регулярный полив.

Аир комнатный, или татарник, широко используется в народной медицине в качестве общеукрепляющего, тонизирующего, мочегонного и антибактериального средства. Магические свойства аира помогают наладить связь с духовным миром, исцеляют, даруют жизненные силы. Его можно поставить в прихожей для защиты. Будет хорошо расти, если его поддон чаще наполнять водой. Ему подойдут западные окна или завешенные южные. Любит солнечный свет, но не прямые лучи.

Живите богато

Красула – дерево удачи, дружбы, или иначе денежное дерево, богатство. Для этого ее хорошо поставить рядом с рабочим местом. В семье красула помогает сохранить мир и уют. Для привлечения удачи цветок ставят на окно фасада дома или при входе. Любит сбрызгивание водой, не любит пыли. Поливают ее по мере высыхания земли в горшке. Хорошо растет на южном и западном окнах.

Замиокулькас, или долларовое дерево, кроме денежной удачи и богатства, приносит хозяину высокий общественный статус. Растение хорошо поставить у домашнего рабочего стола или расположить в офисе. Любит не прямые лучи, полив, но в целом неприхотлив.

Магические свойства драцены - сохранять ценное, будь то деньги или хорошие отношения в семье. Драцена отличается живучестью и плодовитостью и способна наделить человека здоровьем, умением выживать и быть плодотворным как в отношении потомства, так и в отношении творчества и работы. Это растение считается символом власти, престижа и успеха. Этот цветок способен своей силой привлекать достаток, уравновешивать и улучшать эмоциональное состояние, притягивать успех и благополучие. Драцена любит воду, но не любит, когда ее заливают. Она любит солнце и свет, но не прямые солнечные лучи.

Любите крепче

Фиалка поможет создать в доме духовную атмосферу. Если поставить ее в комнату, где собирается вся семья, она принесет мир, понимание и гармонию в ваш дом. Сенполия проявит и защитные свойства, отгонит от дома негативную энергию, особенно если поставить ее на западное или северное окно, выходящее на фасад дома. Любит обильный, систематичный полив и влажность.

Но это цветы семейные, их не стоит заводить одиноким людям, парам же с детьми белые фиалки принесут в дом радость, голубые – творческий настрой, фиолетовые избавят от неприятелей.

Герань с розовыми цветами хорошо завести тем, кто хочет привлечь отношения. Красные цветы защищают от напастей. А вот белая герань, да еще растущая в спальне усиливает плодовитость. Герань не любит опрыскивание, ей комфортно в тепле, на южном окне.

Еще одно растение для спальни – цикламен. Магическими свойствами растения являются плодовитость, плотская страсть и защита спящих. Он притягивает счастье, защищает от злых чар и разрушает злые заклинания. Цикламен любит полив 1-2 раза в неделю, причем важно наливать воду в поддон, а не в сам горшок с цветком. Ему хорошо на северных и западных окнах.

Если важно поддержать или притянуть любовь, приобретите орхидею и поставьте ее рядом в той комнате, где вы проводите более всего времени. Она любит солнечные окна, теплый и влажный воздух и своевременный полив чистой водой.

Красавица родом из Таиланда хойя – цветок незамужних женщин, она не просто помогает привлечь вторую половинку, но и создать гармоничный, прочный союз, основанный на любви и верности.

Деревом любви называют в народе аихризон. Этот цветок создан для привлечения крепких, долгих семейных отношений. Он сможет наполнить их гармонией, второй молодостью. Есть примета: чем ярче, сочнее цвет листьев растения, тем благополучнее обстоят дела в любви, семейных отношениях.

Гиппеаструм имеет особое воздействие на неженатых мужчин. Он трудится для привлечения к ним страстных, даже авантюрных романов, наполненных яркими чувствами, где царствует вечная любовь.

Похожими свойствами обладает и антуриум, иначе называемый «мужское счастье». В его силах наделить человека способностью выживать и находить выходы из сложных ситуаций, поможет достичь самостоятельности, вызвать уважение и расположение общества. Считается, что цветок обязательно нужно купить в дом, где не очень хорошо с семейным климатом. А лучше приобрести в пару и «женское счастье» – спатифиллум. Спатифиллум связан с богиней Астартой: перед своим замужеством, будучи очень счастливой, она вздохнула над цветком, и он получил каплю ее счастья. Считается, что растение хорошо чистит воздух, вбирая в себя вредные вещества и тяжелые металлы. Если вам нужны спокойствие, интуиция или защита, его хорошо поставить у рабочего места. Спатифиллум можно поставить на входе для защиты от негатива, пытающегося проникнуть к вам в дом. В спальне спатифиллум помогает расслабиться, успокоиться и защищает во сне.

В придачу

Ритуал пробуждения

Магические свойства цветка будут проявляться ярче, если поступить следующим образом.

Встаньте ровно, поставьте перед собой цветок в горшке, глубоко вдохните и выдохните. Почувствуйте свои стопы, как от них отходят корни и как вы соприкасаетесь этими корнями с землей. Пусть корни врастают глубже и глубже в землю. Станьте частью природы, станьте ее продолжением. Положите одну руку на цветок, другую на землю в горшке и скажите:

«Матушка Земля, Мать Прородительница всего сущего, прошу тебя, очисти это растение (увидьте и почувствуйте, как через вас течет энергия и растение очищается). Прошу тебя, Великая Мать Всего, наполни это растение своей силой, разбуди в нем (скажите нужное качество и как оно должно проявляться, например, защитную силу, пусть оно защищает наш дом и нашу семью от всего дурного, негативного и разрушающего). Да будет так. Благодарю тебя, Великая Мать Земля».

Увидьте, как растение наполнилось энергией и силой и готово помогать вам. Сделайте глубокий вдох и выдох. Втяните «корни». Сделайте глубокий вдох, выдох и открывайте глаза. Поставьте растение на то место, где оно должно стоять и выполнять свою «работу».

Ирина Северцева