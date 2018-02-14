Хабаровская дача: Почва для рассады – залог урожая

Если я хочу вырастить рассаду, то иду в хабаровский магазин и покупаю землю. «Каких только чудес в городе не бывает, - удивлялся папа, - придумают же: землю продавать! Разве ее в огороде мало?». Но перетаскивание огородной земли на четвертый этаж без лифта почему-то кажется мне занятием трудозатратным, а наш главный дачный девиз – удовольствие без насилия. Пакеты же из магазина ничего, ношу. Неужели внешний вид так влияет?

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«Что на магазинной земле вырастет! – замечает коллега. – Напихают в нее азота, зелени много, а толку – ноль». Коллега уверена, что огородная земля в умелых руках – залог хорошего урожая. И в общем-то в ее урожаях нам сомневаться не приходится.

Пытаясь себя переубедить, изучаю земельный вопрос.

Их пуховая перина

Что мне прежде всего не нравится в собственноручно накопанной земле, так это ее плотность – уж очень крепенький ком получается. В таких условиях на свет пробьются только самые настойчивые. Если не сгниют раньше – ведь вода в такой тяжелой почве задерживается. А значит, просто посеять семена в заранее накопанную землю не получится, придется готовить грунт – рыхлый, пористый, влагоемкий, воздухо- и водопроницаемый.

Для посева семян опытные огородники признают оптимальными смесь компоста, садовой земли и песка (один к одному) или перегноя, дерновой земли и песка в пропорции 2:1:1 или перегной и песок (1:1).

Но чтобы получить качественную дерновую землю, требуется пара сезонов. В конце июня (!) нарезают пласты дерна шириной 20-30 см и толщиной 8-12 см и складывают в штабеля: ряд дерна травой вверх, на него навоз, потом ряд дерна травой вниз. Слои пересыпают фосфоритной мукой и известью, слишком сухие – проливают водой. Высота штабеля – метр, полтора. На следующее лето землю раза два перекапывают, осенью просевают через грохот, пересыпают в емкости и хранят в закрытом помещении.

Самый лучший дерн – в лесу, подальше от города, в загородном парке. Там, где рядом нет железной и автомобильной дороги, аэродромов. То есть в идеале – землю для рассады 2020 года еще стоит поискать летом в лесу, при этом не брать ту, где много глины. А песок должен быть с берега чистой реки. Из карьера или у городской набережной брать не стоит, будет много вредных веществ. В общем, есть над чем задуматься.

Живая вода, мертвая земля

Второй момент – зараженность накопанной почвы. В такой, если сразу посеешь, взойдет что угодно, только не рассада. Но сорняки – полбеды. В почве из вашего любимого цветника могут жить какие-нибудь вредные микроорганизмы, которые по закону бутерброда окажутся вредными для маленьких растений. Поэтому грунт стерилизуют.

Например, так: накопанный с осени грунт выносят на зиму на балкон. После Нового года, когда земля хорошо промерзнет, заносят в тепло, рассыпают по ящикам тонким слоем, поливают или посыпают снегом. В тепле микроорганизмы и семена сорняков начинают пробуждаться. Пусть. Дней десять и можно снова выкинуть на мороз уже пробудившиеся сорняки и микроорганизмы. Через неделю-полторы процедуру можно повторить.

Способ промораживания убивает практически все живое, кроме тех зловредных сущностей, которые паразитируют на растениях и пробуждаются, только если рядом поселился хозяин. Например, споры фитофтороза прорастут, когда в ящике появятся томаты. В этом случае помогает (правда, 100-процентной гарантии никто не дает) тепловая обработка. Емкость с землей 4 часа держат на водяной бане или, рассыпав слоем в два сантиметра, прогревают в духовке, постоянно перемешивая, 45 минут. Температура выше 135 градусов С – вредна.

Есть и третий способ обеззараживания почвы: протравливание. Грунт проливают розовым раствором марганцовки или одним из фунгицидов.

После вышеописанных манипуляций грунт – как наш кишечник после антибиотиков, чист, незаселен, к нормальной деятельности непригоден и требует друзей. Придется добавить в него биогумус для размножения полезных бактерий.

Кот в мешке

Вот из-за всего этого мне и кажется, что приготовить земляную смесь для семян гораздо сложнее, чем просто пойти и купить ее в магазине. Но коллега права: как знать, что покупаешь? Злые языки утверждают, что землю в магазины привозят и из старых теплиц, и с газонов, что вдоль оживленных автотрасс. То есть может попасться всякое – и токсичное, и мертвое, и зараженное бактериями. Поэтому те, кто предпочитает работать с покупной землей, выбирают только проверенных поставщиков. Еще один момент: грунт, обогащенный теми или иными удобрениями, каким-то растениям полезен один вид, каким-то другой. Как знать?

Вообще-то для посева много удобрений не требуется, они понадобятся потом, при пикировке. Но, возможно, стоит обратить внимание на состав грунта. Чернозем? Очень хорошо – именно в нем содержится основная масса необходимых для роста растений веществ. И на нем замечательно растут сорняки…

Очень часто в состав покупных смесей входит торф. В торфе много перегноя. Но его нужно хорошо рыхлить, а после следить, чтобы почва не пересыхала – в противном случае торф образует такой плотный ком, что вода обтекает его стороной. Иногда для удешевления вместо торфа добавляют торфяную пыль – такая почва совершенно непригодна для растений. Конечно, узнать об этом мы сможем, только раскрыв пакет, поэтому не стоит сразу приобретать незнакомый грунт большими объемами.

А перед покупкой – занимательное чтение.

Во-первых, обращаем внимание на срок годности – тот же торф при длительном хранении меняет свои свойства, может самопроизвольно нагреваться. А температура свыше 30 градусов повредит росткам. Далее читаем, из чего состоит смесь. Нам нужен торф нейтральной реакции, то есть низинный. В грунт могут быть добавлены песок, вермикулит, гуминовое удобрение, известняковая мука, сапропель. Прикидываем необходимые пропорции.

Во-вторых, обращаем внимание на присутствие в грунте необходимых макроэлементов – азота, калия, фосфора. На раннем этапе формирования побегов их содержание в почве должно составлять не более 300-400 мг на литр. При недостатке – придется удобрять дополнительно, избыток же приведет к тому, что взoшeдшиe ceмeнa будут набирать зеленую массу, а вот образование бутонов затянется.

Купив на пробу небольшой пакет, внимательно изучите его содержимое.

Грунт не должен быть слишком сухим (рассыпаться при сжатии в ладони) или, наоборот, слишком влажным (выделять воду при сжатии). Он должен иметь волокнистую структуру и содержать разрыхляющие компоненты (песок, перлит и т.д.). В хорошем грунте не должно быть личинок, спор, сухих растительных остатков сорняков и т.д. Он не должен быть липким, плотным или вязким, с неприятным затхлым или гнилым запахом, а также со следами плесени на упаковке. При подсыхании на его поверхности не должны выступать кристаллы соли.

В общем, делаю старый, как мир, вывод – меньше знаешь, крепче спишь. Теперь придется и с покупными грунтами повозиться. И вам удачи!

В придачу

Из рецептов опытных дачников

Субстрат для рассады огурцов

Опилки лиственных пород (1 часть), перегной (2 части) и низинный торф (2 части). На каждые 10 л смеси - 3 ст. л. древесной золы и 1 ст. л. любого комплексного удобрения.

Субстрат для рассады капусты

Перегной (1 часть) и низинный торф (1 часть). На каждые 10 л смеси - по 1 стакану извести-пушонки, 3 спичечных коробка суперфосфата и 1 спичечный коробок сернокислого калия. Вместо суперфосфата и сернокислого калия можно внести 3 стакана древесной золы.

Субстрат для рассады томатов и перца

Перепревший перегной (1 часть), огородная земля (1 часть) и промытый речной песок (1 часть). На каждые 10 л - 200 г просеянной золы и 100 г толченой яичной скорлупы.

Ирина Северцева

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