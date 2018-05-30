Хабаровская дача: Маньчжурские гиганты

Чтоб не шла жизнь под откос, разводите абрикос . После солнечных дней хабаровчане делятся впечатлениями, разглядывают снимки.

- Вот какая красота на набережной над Амуром, только не знаю, как называется, – показывает коллега фотографию высокого дерева с раскидистой кроной, усыпанной нежными розовыми цветами.

- Это абрикос.

- Разве растут такие большие абрикосы в Хабаровске? А почему под ними никогда плодов не видели?

А вот такие большие абрикосы как раз в Хабаровске и растут. Абрикос маньчжурский - дикий гигант, в природе вырастает до 15 метров и за 50 см в диаметре! Любит хорошо освещенные скальные осыпи Сихотэ-Алиня (чем не наш Утес), живет больше ста лет. Краеведы говорят, что первые посадки деревьев, своей мощной корневой системой укрепляющие берег Амура, сделаны хабаровчанами еще в 1907 году! И в последнее время наблюдается тенденция к возрождению старой традиции.

Промышленных насаждений абрикоса в крае никогда не было, но деревья разных сортов часто встречаются в наших садах, и в урожайный год стихийный рынок не уступает какому-нибудь турецкому базару. (Турция – самый крупный в мире производитель абрикосов, если что).

Но зато наши, маньчжурские, абрикосы едва ли не самые древние, ученые утверждают, что они росли еще до схода ледника! В отдаленных местах Сихотэ-Алиня существуют древние абрикосовые леса, правда, нога человека туда уже давно не ступала. Этим деревьям нипочем низкие температуры, минус 40, и даже минус 56 могут переносить они без повреждения цветочных почек. Поэтому по мере заселения нашей территории маньчжурский абрикос поселился и в садах. Он стал родоначальником многих популярных у народа сортов.

Прежде всего это был сорт «самый северный», выведенный А.В. Болоняевым, сладкий с горчинкой и дающий обильный урожай. Бывали случаи, когда с одного дерева собирали до 25 килограммов абрикосов. Второй сорт вывел сам Мичурин из косточек маньчжурского абрикоса, однако по вкусовым качествам он уступает болоняевскому.

Плоды сочнее и слаще получил академик Г.Т. Казьмин, скрестив «лучший мичуринский» с «краснощеким». Мякоть у этого сорта, который назван «хабаровским», сладкая и сочная, а плоды ровные и крупные. От опыления «лучшего мичуринского» смесью пыльцы южных сортов абрикоса получился сорт «Амур». Плоды у него крупные, с нежной, не очень сочной мякотью кисло-сладкого вкуса.

Как правило, плодоношение абрикоса наступает в первой декаде августа, но дальневосточными учеными выведен гибридный сорт, начинающий плодоносить в конце июля. Это «спутник». И хотя абрикосы этого сорта некрупные, дерево отличается очень высокой и устойчивой урожайностью.

«Чтоб ваша жизнь шла в гору, а не под откос, разводите абрикос», - советовал академик Григорий Казьмин. Мы прониклись и озаботились.

С чего начать?

А как раз с того, что посадку саженца придется проводить теперь уже осенью. Это хорошо, потому что можно приобрести здоровые и сильные саженцы. Это плохо – а вдруг зима выдастся суровая? При осеннем высаживании абрикоса лучше выбрать начало октября. Так дерево успеет укорениться, пока земля не промёрзнет. Если решаем перенести операцию на следующую весну, лучшее время для посадки — апрель.

Лучшее место для абрикоса - хорошо освещаемый участок, защищённый от ветра, желательно на возвышенности, а не в низине. (Чем ниже расположение абрикоса, тем меньше его сопротивляемость холодам). Абрикосовым деревьям не подходит грунт с высокой кислотностью. Если на участке именно такая, придется предварительно произвестковать. Лучше всего абрикосы растут на суглинистом, не очень плотном грунте. На участке, выбранном для посадки саженцев, залегание грунтовых вод должно быть не очень близким к поверхности, иначе корни дерева могут загнить, что приведёт к скорой гибели. Выбор возвышенности для посадки абрикоса обусловлен ещё и тем, что на холмиках грунт, как правило, не очень влажный. Можно сформировать такой холмик самостоятельно из нужного количества земли.

Как подготовить почву?

Лунку для посадки следует приготовить заранее, недели за 2–3. Это поможет грунту осесть до нужного уровня, пропитаться полезными веществами, а впоследствии свободно разместиться и быстро прижиться корням. Оптимальный размер лунки — 80 х 80 см. На дно ямы рекомендуется уложить дренаж, чтобы уберечь корни от переувлажнения и гниения.

Почву для абрикоса можно подготовить самостоятельно. Смешать 1 часть глины, 1 часть торфа, 1 часть песка. В эту смесь добавить немного компоста и извести. Рекомендуется удобрить почву в яме средствами с содержанием минеральных веществ: 700 г суперфосфата, 400 г сернокислого калия, 1 стакан древесной золы (объёмы подкормок приведены из расчёта на 1 лунку).

Все дело – в колышке

В подготовленную яму, в самый её центр, вбейте колышек. Впоследствии к нему будет привязано высаженное деревце. Очень важно, чтобы саженец был расположен к югу от колышка, который может загораживать солнце. Перед тем как производить посадку, окуните корни деревца на 20 минут в глиняную болтушку. Это поможет сохранить влагу в достаточном количестве. Расположите саженец в яме, аккуратно расправьте корни и засыпьте их грунтом. Следите за тем, чтобы под корнями не образовывались пустоты, уплотняйте землю во время засыпания и встряхивайте саженец. После этого можно привязать деревце к колышку. Когда процесс посадки закончится, вокруг штамба нужно сформировать земляной валик. При поливе он поможет удержать воду в приствольном круге. Полить саженец нужно сразу и обильно так, чтобы влага проникла вглубь земли на 40–60 см. После приствольный круг нужно замульчировать органикой. Для этого хорошо подойдёт перегной или торф. Так влага дольше удержится у корней, а сорняки не смогут пробиться наружу. Засыпая корни саженца землёй, притаптывайте грунт, чтобы избежать образования пустот. Корневая шейка саженца должна располагаться на 3–4 см над поверхностью грунта.

При выращивании абрикоса приствольный круг должен быть чистым от сорной травы. Неокрепшая корневая система саженца для здорового роста нуждается в мягкой почве, богатой кислородом. После полива взрыхлите вокруг саженца, чтобы корни могли подышать.

В начале и середине лета абрикосу потребуется обильное увлажнение. И только! В весеннее время не допускайте скапливания талой воды в околоствольном круге. Переувлажнение приводит к гибели корневой системы. Чтобы избежать этого, сделайте под каждым деревом отвод, прорыв длинную колею в сторону от приствольного круга.

Как собрать на зимовку?

Как только с деревьев опадут листья, сразу уберите их и сожгите. Так вы избавитесь от насекомых-вредителей и их личинок, которые устраиваются на зимовку в листве. Ствол дерева побелите, чтобы исключить поедание коры грызунами. Молодое деревце нужно будет укрыть: вокруг штамба сформируйте холмик из земли, а ствол обмотайте нетканым материалом. Сделать это хорошо бы и для того, чтобы зимой деревце не сгрызли зайцы. Эти «вредители» способны выкосить все вкусное, что торчит из-под снега. Приствольный круг должен быть укрыт особенно тщательно.

Чем кормить?

Абрикосы очень любят органические и химические удобрения. Весной дополняйте рацион деревьев подкормками, содержащими азот. Это поможет кроне быстрее набраться сил. Летом обеспечьте растение фосфором, чтобы плоды вызревали обильно. Поскольку вы сажали деревце в хорошо удобренную почву, укоренение должно пройти без проблем. И первое внесение подкормки можно будет сделать, когда абрикос достигнет возраста 3 лет. По достижении 4 -5 лет наступает период плодоношения, поэтому объём удобрений нужно увеличить вдвое.

Подготовила Ирина Северцева

Фото Елены Гальцовой