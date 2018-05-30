Хабаровским дачникам на заметку: Правила абрикосовой стрижки

В Хабаровске каждую весну следует проводить санитарную обрезку, удаляя ветки со следами болезней, серьёзных повреждений и обморожений. В первые годы жизни абрикосу потребуется формирование кроны

Для роста и развития оставляют 5–7 ветвей первого порядка. Они должны быть расположены на расстоянии 35–40 см друг от друга. При формировании кроны в первую очередь срезают ветви на высоте 0,9 м от земли.

Первыми укорачивают наполовину 2 ветви, находящиеся вдоль основного ряда. Далее срезается всё остальное на кольцо, оставляя только основной проводник на 20–25 см. Летом нужно обрезать все ветки, которые растут под острым углом и не являются основными.