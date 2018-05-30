Для хабаровских дачников: Зеленая аптечка. Абрикос

Абрикос – низкокалорийный фрукт, употребление которого дает возможность до глубокой старости сохранять работоспособность и ясный ум. Еще 10000 лет назад абрикос вошел в многие прописи лечения заболеваний организма человека.

Употребляя по 20 плодов три раза в день, человек может избавиться от гипертонии и очистить организм от шлаков.

Диетические плоды содержат антиоксиданты в большом количестве и исключительно полезны при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Помогает противостоять раку и различным инфекциям.