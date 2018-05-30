Дачная жизнь
Для хабаровских дачников: Зеленая аптечка. Абрикос
Абрикос – низкокалорийный фрукт, употребление которого дает возможность до глубокой старости сохранять работоспособность и ясный ум. Еще 10000 лет назад абрикос вошел в многие прописи лечения заболеваний организма человека.
Употребляя по 20 плодов три раза в день, человек может избавиться от гипертонии и очистить организм от шлаков.
Диетические плоды содержат антиоксиданты в большом количестве и исключительно полезны при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Помогает противостоять раку и различным инфекциям.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 127
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 793
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина3 857
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность3 778
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136