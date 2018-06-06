Хабаровская дача: Клеома без облома

Этот необычный цветок добрался до Хабаровска сравнительно недавно, а в Европе его выращивают в самых аристократических садах. Крупное, кустистое, очень эффектное растение, оно привлекает всеобщее внимание, поражая зрителей необычностью своих соцветий.

Клеома - аристократка садов

Летники - особые «краски» в палитре садовода. Их отличает очень продолжительный срок цветения: для большинства культур он начинается с июня-июля и заканчивается с первыми заморозками. Из общей массы декоративных растений они выделяются необычайно яркими, сочными окрасками и огромным разнообразием оттенков в период цветения. Особенно в первые годы существования молодого сада, когда кустарники и деревья только начинают разрастаться и ландшафт кажется очень голым, высаживается невероятное количество летников. Они акцентируют все внимание на себе и скрывают временный недостаток объема и цвета. Единственный минус работы с такими растениями - довольно большие затраты, связанные с ежегодной необходимостью приобретения семян и рассады.

Все это в высшей степени относится и к удивительному растению, эффектному летнику-крупномеру - клеоме колючей. Но зато как она хороша в смешанных цветниках, в центре клумбы! Ее индивидуальность требует доминирования среди других цветов, хотя она прекрасно смотрится и среди кустарников. Немцы и англичане называют клеому «цветок-паук». При наличии фантазии соцветия клеомы действительно напоминают чем-то похожее на паука насекомое с длинными ногами «коси сено» или стаю причудливых экзотических бабочек, которые опустились на зелень листвы.

Клеома - высокорослое, до полутора метров, растение. Стебли опушены грубыми железистыми волосками, немного липкие. Цветки собраны в соцветия на макушках стеблей в почти шаровидные соцветия. Поскольку тычинки и пестик у каждого цветка выдаются далеко вперед, соцветие получается окруженным ажурным облачком этих пестиков и тычинок. Соцветия бывают розовые, сиреневые, реже пурпурные или белые. И те, и другие очень нарядны. Цветки расцветают на макушке стебля все выше и выше, и соцветие со временем перебирается вверх. Ниже остаются стручки с семенами и остатками тычинок. Все выглядит очень необычно. У клеомы красивые темно-зеленые листья с 5 - 7 лопастями, как у каштана, только с заостренными кончиками. У основания черешков и на жилках есть колючки. Поскольку нижняя часть стебля бывает оголенной, лучше внизу у клеомы сажать какие-нибудь низкорослые цветы, к примеру, лобулярию или гибридные рудбекии. Получится очень интересное нестандартное сочетание красок. Клеома - цветок теплолюбивый и светолюбивый, недаром что родом она из Южной Америки. В теплых краях растение сильно ветвится, но у нас оно растет в один стебель, поэтому сажать ее надо группами по несколько растений на расстоянии 35 см друг от друга. Своих поклонников клеома покоряет элегантной изысканностью. Недаром почти во всех зарубежных названиях сортов клеомы присутствует слово «королева» - «Уайт Куин», «Пинк Куин», «Розакенигин», «Киршкенигин»…

Вырастить королеву

Вырастить клеому несложно. Нужно посеять дома семена на рассаду примерно во второй половине марта - начале апреля. Почва берется как для перцев или томатов. Семена у клеомы довольно мелкие. Через неделю (а если семена несвежие, то чуть дольше) они всходят и дальше растут без проблем. Пикировать нужно в стадии первого-второго настоящего листа, лучше каждое растение в свой стаканчик, иначе клеома очень долго болеет при высадке рассады в грунт. Объем стаканчика должен быть не менее 200 мл, потому что растения развивают мощную корневую систему уже в юном возрасте. При маленьком объеме растения получаются недоразвитыми, и впоследствии из них не вырастают пышные кусты.

Чтобы получить рассаду хорошего качества, ее нужно поливать, не допуская полного высыхания земляного кома, и одновременно с поливами подкармливать слабым раствором полного минерального удобрения, лучше с микроэлементами, например, «Кемира-люкс», только концентрацию брать раза в три меньше, чем рекомендовано на пакетике. Если посеяны семена смеси сортов, то уже в стадии рассады можно определить будущий оттенок цветов. Чем светлее стебли и листья, тем светлее будет цветок. В грунт рассаду высаживают только после окончания заморозков. Можно высадить и немного раньше, но тогда в случае опасности растения надо укрывать картонными коробками либо спанбондом. Клеоме требуется некислая и плодородная почва. Причина неудач при выращивании клеомы во многом заключается в бедной и тощей почве. Растения там вырастают тоже тощие и не показывают всей своей красоты. На кислой почве растение так голодает, что листья у него становятся желтоватыми и мелкими. Клеома зацветает в первой половине июля и цветет до конца сентября. Очень положительно отзывается на подкормки, которые удобно совмещать с поливами. Стебли у клеомы прочные, опора им не нужна, они не обломятся при любых ветрах. Осенью с растения можно собрать семена. У растений, посеянных в марте, первые семена успевают хорошо вызреть. Клеома колючая очень хороша в срезке. Стебли с соцветиями нужно срезать вечером, удалить колючки и поставить на ночь в холодную воду. Букет из подготовленных таким образом цветов будет стоять в вазе больше недели.

Валерий Еремеев