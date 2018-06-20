Хабаровская дача: Чтоб вы сдохли!

В Хабаровске у каждого садовода-любителя «аптечка» скорой помощи для сада-огорода насчитывает десятки различных ядохимикатов.

Но вредители растений с ранней весны и до поздней осени как ни в чем не бывало разгуливают по дачным участкам. Вот и сейчас кого шелкопряды одолевают, кого листовертки.

Бр-р-р!

Трудно представить себе существо, шныряющее по нашим дачным угодьям, омерзительнее, чем медведка, она же «волчок», «сучка», «народный краб». Уж на что жаба личиком не вышла, но в сравнении с этим монстром она выглядит просто лебедью белой! Это страшилище - бедствие многих огородников. Многие медведку не видели, но результаты ее работы обнаруживали точно. Своими мощными челюстями она на своем пути перегрызает все: перцы, капусту, баклажаны, огурцы, помидоры, может уничтожить даже молоденький саженец дерева.

Медведка - насекомое ночное. Живет в рыхлой почве. Летом неглубоко, а на зиму зарывается на глубину до 100 см. Хорошо прыгает, скачет, ползает, летает и плавает, поэтому вода ей нипочем. Она прокладывает сеть ходов возле корней растений, грызет их и наносит молодым побегам смертельный ущерб. Огородники приходят в ярость, видя поникшие, как подрезанные, саженцы, рассаду, безобразно выеденные семенные клубни. Если у вас на огороде есть медведки, их можно узнать по трубному стрекотанью, слышимому в темноте.

Бороться с ней трудно. На глубине 10-15 см она устраивает «роддом» - маточные камеры, куда откладывает до 600 яиц, напоминающих конопляные зерна. Укладывает яйца в камеру величиной с куриное яйцо, стенки которой тщательно уплотняет. И уже через 3 недели полчища паразитов, в первое время похожих на паучков, появляются на свет.

У медведки есть естественный враг - оса «Ларра анафемская». По имени-фамилии видно, что та еще штучка. Каким-то образом эта Ларра обнаруживает в подземном ходе добычу, выгоняет ее оттуда и несколькими ударами жала парализует. Затем оса откладывает одно яйцо под основание передней ноги и улетает. Через 5 минут медведка оживает и уползает в свою пещеру, превращаясь в склад живой пищи для личинки осы. Одна печаль, что оса эта у нас почти не встречается, поэтому приходится обходиться своими умом и хитростью. Одни заливают гнезда и ходы мыльной водой, другие глубоко перекапывают почву, выкапывают канавки по периметру парников и засыпают их песком, смоченным керосином, кто-то ставит пивные ловушки или сыплет в лунки с рассадой мелко порубленную листву хризантем... Попробуйте еще один способ в борьбе с медведкой. Нужно взять килограмм пшена, сварить из него густую кашу, добавить к ней две ложки сахара и две чайные ложки одного из ядохимикатов - шерпы или дециса. Все хорошо перемешать. Между рядами картофеля или овощных культур сделать тяпкой неглубокие бороздки, положить в них кашу и присыпать землей. Попробовав такой обед, медведка через два дня вылезает из своих укрытий на поверхность почвы и тут же погибает. Ценность метода заключается еще и в том, что его можно применять весной (до посадки картофеля, овощных культур), использовать задолго до съема урожая, что безопасно для здоровья человека.

Дрожжи на десерт

На приусадебном участке, в доме, кладовой часто заводятся муравьи. Хотя и маленькие эти насекомые, но там, где они появились, хозяевам нет житья. Они заползают в продукты, расселяются в посуде, забираются в постель. Яды против них не применишь, кипяток помогает не всегда, и владельцы садовых участков маются, деля с этими непрошенными квартирантами и стол, и дом. Вместе с тем есть хороший способ избавиться от пришельцев - применение приманок. В качестве таковых рекомендуется использовать обычные аптекарские дрожжи. Из них готовят на воде густую пасту, к которой добавляют немного меда или варенья. Поедая такое угощение, муравьи погибают.

Смертельно действует на них приманка, приготовленная по такому рецепту: к 50 миллиграммам воды нужно добавить 50 г сахара и 5 г буры, ложечку варенья или меда. Все тщательно перемешать и в плоской посуде поставить в местах скопления муравьев. Попробовав сладость, приправленную отравой, насекомые гибнут. Как отпугивающее средство против муравьев действует обычное растительное нерафинированное масло. Чтобы муравьи не забирались в пищевые продукты, достаточно смазать края посуды, в которой они хранятся, подсолнечным маслом, и через этот барьер насекомые не рискнут переступить.

Копченые бабочки

Как известно, дымарь - инвентарь пасечника. Но его не без успеха применяют и садоводы, он приобрел в их руках совершенно новое назначение - стал средством защиты деревьев от белой американской бабочки. Появляется эта зловредная белоснежная красавица уже к тому времени, когда зреет урожай, и обрабатывать сад ядами - значит травить не только вредителя, но и самого себя. И садоводы начали использовать в качестве отпугивающего средства дым, окуривая им деревья. Тут-то и пригодился пчеловодческий дымарь. Почувствовав запах дыма, бабочки не решаются приближаться к яблоням, фрукты остаются невредимыми. В практику любительского садоводства вошло окуривание деревьев и куском зажженной резины. Причем такой способ эффективен и против второго поколения плодожорки. Нужно только следить, чтобы запах дыма был устойчивым. После дождя обработку сада нужно повторить.

Деготь заказывали?

Плодожорку без преувеличения можно назвать одним из самых зловредных насекомых, причиняющих особый урон урожаю. Существует много способов ее уничтожения, но копилка народного опыта постоянно пополняется новыми приемами. Положительную оценку садоводов заслужил метод борьбы с бабочкой при помощи дегтя. Эта смазка для колес обладает, как показал опыт, бактерицидными свойствами, убивает грибковые болезни, да к тому же имеет крайне неприятный резкий запах. Именно это последнее свойство и использовали садоводы, применяя деготь как отпугивающее средство.

Готовится рабочий раствор по такому рецепту: на 10 литров воды добавляется 100 г чеснока, 100 г горького перца, 2 столовые ложки дегтя. Все это хорошо перемешивают, дают отстояться, процеживают и опрыскивают сад в начале лета против яблонной, а также восточной плодожорки. Последующие опрыскивания нужно делать в зависимости от погоды. Если стоит жара, интервал между обработками должен составить 7 дней, при прохладной погоде его можно увеличить до 12 дней. При таком регламенте раствор срабатывает четко, фрукты остаются целыми и невредимыми.

В придачу. Американец

Колорадский жук - заморский поселенец в наших краях. Переплыв океан, он остался недосягаем для природных врагов и получил возможность вредить урожаю безнаказанно, ибо твердая хитиновая оболочка, покрывающая его тело, оказалась не по вкусу хищникам - аборигенам степи, да и яды ему нипочем. Однако так было до недавнего времени. Несколько лет назад промышленники и ученые подарили огородникам препарат битоксибациллин, которого они давно ждали. На его этикетке стоит лаконичная, но емкая надпись: «Эффективен против личинок колорадского жука, безвреден для человека, животных, пчел».

Битоксибациллин особенно ценен тем, что его можно применять в любой фазе развития растений на участках, расположенных в непосредственной близости от ягодников, источников воды, мест отдыха. Максимальный эффект его достигается при применении препарата против младших возрастов вредителя. Повреждение картофеля значительно снижается через сутки, а через два-три дня начинается массовая гибель жука. Однако битоксибациллин методом «ведра и веника» применять нельзя. При обработке нужно тщательно опрыскивать растения и особенно нижнюю часть, где находятся яйцекладки жука.

Рабочий раствор битоксибациллина готовят следующим образом. В трехлитровую стеклянную банку, содержащую 1,5 литра воды, засыпают расчетное количество препарата, закрывают плотно капроновой крышкой и взбалтывают до тех пор, пока не получится густая белая масса, которую затем разбавляют водой до нужного объема. Приготовленную суспензию перед заливкой в опрыскиватель нужно профильтровать. Битоксибациллин дает хороший эффект в борьбе и с листогрызущими вредителями: капустной белянкой, яблонной молью, белой американской бабочкой. Против колорадского жука применяют 2-3 обработки с интервалами 6-7 дней при норме расхода препарата 40-100 граммов на 10 литров воды.

Нехитрые хитрости

Японские рабочие предпочитают круглому черенку лопаты трехгранный (естественно, со скругленными углами). Его проще удерживать от вращения, оттого и сил при работе тратится меньше.

Валерий Еремеев