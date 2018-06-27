Вкусная экзотика в Хабаровске: Лопух по-корейски

Для того, чтобы приготовить в Хабаровске это очень вкусное и целебное блюд, вам понадобится: стебель лопуха -200 г, головка репчатого лука, растительное масло, соевый соус, 1 ч ложка яннем (приправа, напоминающая аджику).

Стебли молодого лопуха замочить в воде на ночь. Отварить в подсоленной воде около 20 минут. Нарезать на кусочки. Лук нарезать полукольцами и слегка обжарить на растительном масле, добавить стебли лопуха. Слегка обжарить или потушить под крышкой минут 5, затем добавить соевый соус, примерно столовую ложку. Потушить еще 5 минут и добавить яннем.

Лопух с мясом

Нежирная свинина или филе курицы, предварительно вымоченный и отваренный лопух, лук, чеснок, морковь, растительное масло, соль, сахар, перец красный и черный, кунжутное семя, соевый соус.

На растительном масле обжарить мясо до полуготовности, добавить лук, морковь, потушить еще минут 5, добавить лопух и специи, закрыть крышкой и тушить еще 5 минут. Употреблять можно в холодном виде.

Суп с листьями лопуха.

Варим почти до полной готовности нарезанный картофель и тертую морковь. Количество соли определяется вкусом. На это уходит примерно 10 - 13 минут. За это время пассеруем репчатый лук и измельчаем листья лопуха. Добавляем их в суп и варим еще несколько минут. Выключаем газ и даем супу настояться под крышкой в течение 10 минут. В готовый суп добавляем сметану, зелень и измельченные вареные яйца. В этот суп можно положить нарезанные листья крапивы и щавель.