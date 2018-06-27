Зеленая аптечка для хабаровских дачников: Что лечить лопухом?

Народная практика в Хабаровске предполагает, что лопух - ценное растение, которое помогает при язвенной болезни, камнях в почках и печени, и даже онкологии.

Настой листьев. Залить 0,6 л кипятка 60 г листьев, настоять 4 часа. Употребляют при язвенной болезни, камнях в почках и печени.

Настой корней. Измельчить 40 г сухих корней, настоять 2 часа в термосе в 300 мл кипятка. Пьют при моче- и желчекаменной болезнях, сахарном диабете, язве, гастрите, геморрое, ревматизме, экземе, фурункулёзе.

Отвар корней. Залить 1 стаканом кипятка 1 столовую ложку сырья, нагревать на водяной бане. Наружно применяется при выпадении волос или для их укрепления, лучшего роста и при перхоти.

Листья. Свежие обмыть водой, сухие обварить кипятком, прикладывают к больному месту слоем из 5—6 листьев, сверху покрывают компрессной бумагой, наложив тёплую повязку, для лечения радикулита. Свежий лист снимает головную боль, измельченный помогает заживлению ран. Сок из свежих листьев прикладывают к ожогам, язвам.

Мазь. Готовят из настоев и отваров на растительном масле или животном жире, кипятя до загустения (100 г измельченного корня настоять 2 суток в 150 г оливкового или миндального масла, 15-20 минут кипятить на слабом огне, процедить). Мазь используют для заживления ран, ожогов, геморроя, для укрепления волос.