Хабаровская дача: Да будет свет!

Вопросы хабаровских земледельцев и ответы на них от Дальневосточной распределительной сетевой компании

Присматривая после наводнения новый дачный участок, мы, в том числе, имели в виду электроснабжение – нажились на левом берегу при свечах и керосинке. Оно, конечно, романтичное дело, но довольно трудо- и времязатратное. Ни воды быстро накачать, ни дырку просверлить. Можно было бы привезти на о. Кабельный генератор, но сначала пришлось бы построить тайник или жить безвылазно: воруют, да.

Наверное, нам повезло: в обществе еще не было электроэнергии, но слухи о том, что она будет, уже ходили. Говорят, еще до нас, при прошлом председателе, садоводы даже сбросились на столбы, только что-то пошло не так – столбы сгнили, а деньги кончились. Как выкрутился новый председатель, не могу знать, но нам проведение электричества обошлось недорого. 550 рублей отдали энергетикам за договор первичного подключения (если в течение трех лет заключаешь еще один договор, выйдет дороже в разы). Тысяч 10000 – электрикам, найденным по объявлению, за приобретение необходимого оборудования и монтаж. За переделку работы шабашников выложили еще полторы специалистам, что присоединяли «дом к столбу». Соседям, у которых электрики ходят в хороших знакомых, все обошлось еще дешевле. Теперь живем как белые люди – можно киношку, ужиная, смотреть и книжки на ночь читать. Ну и всяко там пилить-мастерить-поливать, что, безусловно, для огородника – главное.

Итак, лето. Кто еще не обзавелся лампочками Ильича, интересуются, как это происходит. Сегодня в нашем выпуске: вопросы хабаровских земледельцев и ответы на них от Дальневосточной распределительной сетевой компании.

В нашем дачном обществе (пригород Хабаровска) вдоль улицы провели электричество. Как подключить свой домик к этим сетям, куда обратиться, где можно получить необходимую информацию? Ольга

- Для подключения объекта к электроэнергии необходимо подать заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя. Согласно Правилам технологического присоединения, п.8 (3), «Заявитель вправе направить запрос в орган местного самоуправления, на территории которого расположены соответствующие объекты электросетевого хозяйства, с указанием расположения объектов электросетевого хозяйства, принадлежность которых необходимо определить, а орган местного самоуправления обязан предоставить заявителю в течение 15 дней информацию о принадлежности указанных в запросе объектов электросетевого хозяйства». Если вы знаете, что ближайшие от вашего участка сети обслуживает АО «ДРСК», то подать заявку на технологическое присоединение можно в филиале «Хабаровские ЭС», 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 или зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте компании www.drsk.ru.

Как узнать, в какую организацию обратиться для составления плана расположения энергопринимающих устройств потребителя для заключения договора на технологическое подсоединения к электрическим сетям? Любовь Владимировна

- При выделении вам земельного участка под строительство администрация должна выдавать план расположения участка с привязкой к местности. Если у вас нет такого документа, вы можете самостоятельно начертить план расположения, с указанием улиц и номеров домов, чтобы можно было понять, где находится ваш участок и где находится ближайший объект электросетевого хозяйства, к которому будет осуществлено присоединение.

Подал заявку на присоединение к эл. сетям. В течение одного рабочего дня она должна быть рассмотрена. Месяц никакой реакции нет. Если я что-то заполнил неверно, то что конкретно? Максим

- Согласно Правилам технологического присоединения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861: Пункт 15. «В адрес заявителей сетевая организация направляет в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 15 дней со дня получения заявки от заявителя (уполномоченного представителя) или иной сетевой организации, направленной, в том числе, посредством официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемого Правительством Российской Федерации. Сетевая организация в течение 3 рабочих дней рассматривает заявку, а также приложенные к ней документы и сведения и проверяет их на соответствие требованиям настоящих Правил. При отсутствии сведений и документов сетевая организация не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов. В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления сетевая организация аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки. После получения недостающих сведений от заявителя сетевая организация рассматривает заявку и направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия».

Являясь членом садового общества, планирую подключить электричество на дачном участке. Не будет ли проблем при подключением, если участок не приватизирован, на руках только членская книжка? Игорь

- В качестве документов, подтверждающих право собственности или иное предусмотренное законом основание, являются: 1. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект и (или) земельный участок. 2. Свидетельство о государственной регистрации права хозяйственного ведения на объект и (или) земельный участок. 3. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на объект и (или) земельный участок. 4. Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования на землю. 5. Свидетельство о праве пожизненного наследуемого владения на недвижимое имущество. 6. Договор социального найма жилого помещения. 7. Договор безвозмездного пользования объектом. 8. Договор аренды объекта и (или) земельного участка. 9. Договор постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 10. Договор (распоряжение уполномоченного органа) о закреплении имущества на праве оперативного управления. 11. Договор (распоряжение уполномоченного органа) о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения. 12. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 13. Документы, подтверждающие права на недвижимое имущество, возникшие до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 14. Выписка из домовой книги, выданная органом местного самоуправления. 15. Постановление (распоряжение) администрации мун. образования о предоставлении в аренду земельного участка. 16. Постановление администрации мун. образования либо Росимущества о предоставлении зем. участка в собственность. 17. Постановление (распоряжение) администрации мун. образования о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование. 18. Разрешение на строительство объекта.

Все ли СНТ могут подать документы на электрификацию участков или есть какие-то ограничения? А также могут ли просто физические лица сами подать заявку на техприсоединение и заключить договор, а то председатель говорит, что это очень сложно. Ольга

- В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению либо его членам, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию указанным некоммерческим объединением либо его представителем. В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории объединения, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию непосредственно гражданами, ведущими дачное хозяйство в индивидуальном порядке. Технологическое присоединение осуществляется к сетям сетевой организации непосредственно или с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования этого объединения. Документы, необходимые при подаче заявления: 1. План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации. 2. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположен (будут располагаться) объект заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства. 3. Копия паспорта гражданина РФ. 4. Подписанный заявителем проект договора электроснабжения (купли-продажи электрической энергии), форма которого размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком на официальном сайте (предоставляется по желанию заявителя).

Приобрели дачный участок, электричество подведено к дому, но бывший хозяин не передал никаких документов на присоединение, нет также договора электроснабжения. Председатель садоводческого товарищества ничего не может подсказать, не знает, где можно взять квитанции на оплату электроэнергии. Подскажите, пожалуйста, куда нужно обратиться в этом случае по вопросу оформления (переоформления) договора электроснабжения.

- Подать заявку на восстановление или переоформление документов о технологическом присоединении можно, зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте компании, или в центре обслуживания клиентов филиала ОАО «ДРСК».

Меня интересует, сколько стоит подключить дом к эл. столбу? Все необходимые документы уже оформлены, провода и счетчики куплены. Но вот электрики просят у кого 30000, у кого 40000 за присоединение от столба до дома! А через несколько домов такую услугу производят за 1000 рублей! От чего зависит цена? Анна

- Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Какие документы я должен предоставить для юридического оформления фактически существующего опосредованного технологического присоединения к сетям ДРСК через электрохозяйство СНТ и дальнейшего заключения прямого индивидуального договора на электроснабжение между мною, владельцем земельного участка, и гарантирующим поставщиком при такой фактически сложившейся ситуации:

Являюсь собственником земельного участка и членом СНТ. По инициативе председателя СНТ происходил сбор целевых взносов на приобретение и монтаж собственной подстанции. Данное электросетевое хозяйство является имуществом общего пользования членов СНТ, уплативших целевой взнос (в том числе и моим, пропорционально оплаченной доле). Никаких решений общих собраний о сборе целевых взносов на приобретение и монтаж не принималось. Вся работа по оформлению и вводу в эксплуатацию электросетевого хозяйства СНТ, заключение необходимых договоров производилась лично председателем, без решений общих собраний и правления.

В результате имеем: технические условия на технологическое присоединение; договор на технологическое присоединение с электросетевой организацией; акт разграничения балансовой принадлежности электросети и ответственности за эксплуатацию электроустановок между сетевой организацией и потребителем (СНТ), акт выполнения ТУ, акт осмотра электроустановок, в котором указано, что осуществляется электроснабжение 10 жилых домов, хотя фактически в СНТ было подключено 150 домов; акт об осуществлении технологического присоединения. При этом сетевой организации было уплачено (10 домов х 550 руб.) 5500 рублей за технологическое присоединение 10 домов.

В настоящее время получается, что фактически все оставшиеся члены СНТ в количестве 140 (150 – 10) имеют опосредованное технологическое присоединение к объектам электросетевой организации, но юридического оформления факта технологического присоединения с электросетевой организацией не имеют. Оплата за электроэнергию гарантирующему поставщику производится через кассу СНТ по утвержденным тарифам, из взноса на обслуживание собственных объектов электросетевого хозяйства.

И второй вопрос: имеет ли право общее собрание членов СНТ и (или) правление принимать решения по установлению тарифа на оплату электроэнергии? Александр Викторович

- Вопрос заключения договора электроснабжения входит в компетенцию гарантирующего поставщика. Вам необходимо: 1. Так как все собственники домиков, присоединенных к электрическим сетям СНТ, являются его членами, необходимо узаконить факт технологического присоединения 140 домиков, для этого на основании п. 8.5 Правил технологического присоединения председатель СНТ должен обратиться в сетевую организацию с заявкой на увеличение максимальной мощности (140х550=77000). После заключения договора ТПр и выполнения мероприятий, предусмотренных ТУ, оформить с сетевой организацией необходимые документы, подтверждающие технологическое присоединение (акт о выполнении ТУ, акт допуска в эксплуатацию приборов учета (при необходимости), акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения). 2. Владелец сетей (СНТ) определяет границы ответственности и подготавливает акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон между СНТ и членом СНТ. 3. Далее член СНТ устанавливает прибор учета и представляет его гарантирующему поставщику или сетевой организации с составлением акта допуска в эксплуатацию приборов учета. 4. После выполнения мероприятий по п. 3 и оформления документов по п. 2 член СНТ в целях заключения индивидуального договора энергоснабжения вправе обратиться в энергосбытовую организацию. Вопрос принятия решения общим собранием членов СНТ и (или) правлением - это внутренний вопрос СНТ. Договор на ТПр заключается между СНТ и сетевой организацией. Общее собрание членов СНТ и (или) правление не вправе принимать решения по установлению тарифа на оплату электроэнергии, так как СНТ не является сетевой организацией. В свою очередь, собрание членов СНТ и (или) правление вправе установить взнос, позволяющий компенсировать затраты на обслуживание сетей.