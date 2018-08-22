Хабаровская дача: Де сад

В Хабаровске поездка в загородное имение может порой превратиться в пытку

Дача даче рознь. Периодически отдыхаю у друзей на территории их «фазенд», и отличия сразу же бросаются в глаза. У каждой местности существуют свои особенности. Следовательно, и дачников подстерегают из темноты и светлоты разные опасности.

Венецианские комары

Левый берег – это Венеция (без фестивалей и романтичности). Стихия этого региона – вода. Когда ее мало, «гондольеры» вынуждены швартоваться вдалеке от своих обычных остановок. А значит, дачникам, сопровождаемым рюкзаками, сумками, домашними животными и матами, приходится идти на собственных двух. Когда воды много (что бывает не так уж и редко), она начинает топить «асьенды», заставляя огородников заниматься перестановками мебели по фэн-шую. То есть переправлять шкафы и кровати на чердак.

Еще один неприятный фактор хабаровской «Венеции» – комары. Концентрация гнуса может порой зашкаливать. Если один укусит, можно потерпеть. А вот если много – хочется найти обиталище Самого Главного Москита и начистить ему морду. Основная опасность, которая поджидает человека, – куклицидоз. Иначе говоря, аллергия на комариный укус. Укол насекомого может вызвать отек, покраснение, волдырную сыпь. При одновременном укусе нескольких десятков кровососов: приступы удушья, лихорадка, головная боль, тошнота, рвота, общая слабость.

Что в этом случае делать? Следует смочить кожу нашатырным спиртом или раствором питьевой соды (1/2 чайной ложки на стакан воды). Ну и репелленты никто не отменял.

Юпитерианские клещи

На тех «ранчо» в районе поселка им. Горького, где я гостевал, было красиво, безмятежно и отдохновенно. До тех пор, пока на руке не заметил клеща. Мерзкое членистоногое ползло по запястью, ища наиболее уязвимое для присасывания место. Еще что мне не понравилось на «горьковских» усадьбах – глиняная почва. Стоило пойти дождю, как вся местность превращалась в сплошную зыбь. Ноги вязли в грязи, и гигантские лужи перекрывали дорогу эффективнее танковых ежей. Из-за чего с «полосой препятствий» справлялся только мощный джип вроде «Ниссана Сафари».

Стихия этой местности – земля. Она вместе с выпавшей из небесной канцелярии водой превращается в болото. Я бы сравнил данный ландшафт с поверхностью Юпитера (куда можно провалиться до самого ядра планеты). Но если топь чревата залитыми ботинками да мокрыми штанами, то клещи представляют уже существенную угрозу жизни и здоровью людей.

Слюна насекомого содержит сильный анальгетик, поэтому укус безболезненный. Членистоногое любит впиваться в кожу в тех местах, где она тонкая и обильно снабжена поверхностными кровеносными сосудами. Это волосистая часть головы, уши, область паха и подмышек, внутренняя поверхность колен и локтей. Если вы заметили, что клещ все-таки решил вами пообедать, следует немедленно обращаться к врачу. Доктор извлечет паразита и направит его на лабораторные исследования. Пострадавшему надо сделать инъекцию противоклещевого иммуноглобулина.

Но, допустим, нет возможности обратиться к специалисту. В таком случае необходимо как можно быстрее извлечь кровососа (чем дольше тот харчуется, тем больше вероятность заразиться энцефалитом). Сделать это можно пинцетом или нитью. Последнюю повязывают в виде узелка – вблизи хоботка насекомого. Далее медленно тянут вверх, извлекая тем самым незваного гостя. Резко выдергивать нельзя – головка клеща может остаться в ране и вызвать нагноение.

Если же это произошло, то место укуса следует смазать смоченным в спирте бинтом. А «башку» попытаться удалить с помощью иглы. После благополучной процедуры надо снова смазать рану спиртовым раствором.

Тибетская пыльца

Шале в районе Хехцира (особенно к югу от Сосновки) – это Тибет. Правда, без лам и Будд. Дач в этой местности больше, чем просыпавшихся с руки мудреца зерен на упавшем вблизи Тайшаня цветке лотоса. Будучи приглашенным в одно из имений и подкрепленный ориентирами вроде «ну, вот который поворот, ну, который вон за тем поворотом, где камеры еще висят» и «там, возле синенького домика сворачиваешь, потом проезжаешь метров триста и вот мы, ну, блин, чего непонятного-то?», я банально заблудился. Позже, правда, дорогу нашел, но этот район у меня до сих пор ассоциируется (помимо знаменитого нагорья) с лабиринтом Минотавра.

Хехцир известен обилием флоры и фауны. Усадьба моего друга располагается напротив горного хребта. На территории этой «фазенды» растут высокие груши. Когда они цветут и дует ветер, то весь участок усыпан легкими белыми лепестками. Сидишь летом на стуле, любуешься небом да вершиной, а сверху белый снег… Дзен.

Но кто-то наслаждается медитацией, а кто-то мучается… Дело в том, что пыльца большого количества цветов и растений может спровоцировать аллергию. Поэтому стихия хехцирских «ранчо» - это воздух. Приятный, когда не болеешь ничем, и опасный, когда раз за разом чихаешь и плачешь от зуда в глазах.

В августе присутствует повышенная концентрация пыльцы полыни, крапивы, амброзии, календулы, мятлика, подорожника, пижмы, бессмертника. Это и может стать причиной аллергии. Заболевание сопровождается дерматитами, ринитом, отеками, кожным зудом, покраснением глаз, кашлем, ломотой в теле, бессонницей, головной болью.

Аллергикам рекомендуют употреблять антигистаминные препараты вроде «Тавегила», «Супрастина», «Гистана» и т.д. Также иммунологи нередко назначают гормональные препараты (наиболее часто сегодня применяют препарат «Кестин»). Лично я принимаю лекарство «Дезал» и спрей для носа «Дезринит».

Врачи рекомендуют вести правильный образ жизни, не перегружать нервную систему и спать не менее восьми часов в сутки. В рационе должны присутствовать гречневые и овсяные каши, сваренные без добавления молока. Еще можно уехать в Хорватию, Грецию или Испанию. Там полынь и амброзия не страшны. Но, зная наш народ, думаю, что дачники все же предпочтут Тибет, Венецию или Юпитер.

Андрей Канев

От аллергии на пыльцу растений также можно скрыться на территории Кипра, Италии или Турции. Из российских городов подходят Сочи или Туапсе.