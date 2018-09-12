Хабаровская дача: Овощ цвета ночного неба

Для жителей Хабаровска баклажан - не просто овощ. Это растение - тест для огородника. Чтобы вырастить урожай баклажанов, надо с ними не только как следует повозиться, но и приложить максимум знаний, умений и великое терпение.

Отгадайте загадку. Что за ягода: горька, да не калина, черна, да не черника, растет не в лесу, а на огороде и не помещается во рту? Конечно, это баклажан, название которого с латыни переводится как «синяя ягода». Ботаники считают ее малосочной, но зато у нее масса других достоинств, за что «синенькие» любят и выращивают для своего стола.

Баклажан гораздо калорийнее, чем томат и перец, потому что содержит больше растительного белка. Зимой этот овощ очень кстати, только достать его и трудно, и дорого. А ведь как удобно иметь в доме муку из высушенных и промолотых в кофемолке кусочков баклажана, выращенного летом на своем огороде. Достаешь баночку с мукой, зачерпываешь ложкой и кладешь как питательную добавку в щи, супы, овощное рагу, даже в пироги - в начинку или в тесто.

В прежние времена удавалось найти 3 - 4 сорта семян, которые были способны дать в наших условиях несколько баклажанчиков с куста. Вкус у них был терпкий, а иногда просто горький. Зато теперь появилось очень много новых сортов баклажанов, дающих высокие урожаи в нашем климате. Любой огородник может их вырастить у себя. Необходимо лишь учесть некоторые особенности выращивания этого растения.

Первое. Выбираем сорт. Лучше, чтобы он был скороспелым или среднеспелым. Самые скороспелые сорта - это «Робин Гуд» с фиолетовыми плодами цилиндрической формы, «Чешский ранний» с темно-фиолетовыми плодами яйцевидной формы и плотной мякотью зеленовато-белого цвета. Интересную окраску - сиреневые полосы по белому фону - имеет среднеспелый сорт «Матросик». К середине августа поспевают плотный толстый грушевидный гибрид «Бегемот F1» (плоды до 300 г) и удлиненные саблевидные плоды «Дон Кихота». Одновременно с ними созревает скороспелый гибрид «Багира F1» с красивыми глянцевыми темно-фиолетовыми плодами до 300 г весом, без колючек у плодоножки. Сравнительно недавно появились раннеспелые гибрид «Фиолетовое чудо F1» и сорт «Алексеевский». «Жизель F1» выдерживает перепады и понижение ночных температур. А еще есть «Есаул F1», «Лава F1», «Ятаган F1» с саблевидными темно-фиолетовыми до черноты глянцевыми плодами. Так что выбор большой. Можно попробовать вырастить несколько сортов, а потом отобрать те из них, которые лучше всего растут в ваших условиях.

Второе. Вырастить хорошую здоровую рассаду. Из-за медленного роста в начале вегетации сложилось мнение, что семена баклажанов нужно высевать в январе. После предварительного замачивания посев семян на рассаду проводят за 65 - 70 суток до высадки растений на постоянное место. При увеличении этого времени качество рассады не улучшится, урожая больше не станет, а растения будут развиваться медленней (зима ведь еще), что приведет к ослаблению иммунитета и потере урожая. Если вы хоть немного засомневались, проведите эксперимент и часть семян посейте в привычное для вас время, а часть в середине февраля. И те, и другие растения начнут активно расти в конце марта - начале апреля. Поэтому не стоит проводить посевы раньше того времени, когда природа сама начинает просыпаться и помогать растениям набирать силу.

Третье. Это касается тех огородников, которые только собираются выращивать баклажаны, не зная с чего начать. Баклажаны высаживают в грунт не раньше 10 июня на хорошо подготовленные гряды или гребни (5 кг компоста, 50 г кемиры универсал или нитроаммофоски с двумя стаканами золы на кв. м). Перед посадкой рассада должна иметь 6 - 7 листьев. В лунках, пролитых водой, устанавливают ком почвенной смеси с корнями, аккуратно и без повреждений вынутый из горшка. Потом все присыпают почвой так, чтобы уровень почвы и кома совпадали. Не нужно засыпать стебель. На 1 кв. м высаживают 2 - 3 растения. Баклажаны теплолюбивы и влаголюбивы. Выделите в теплице или на огороде для них самое лучшее место, хорошо поливайте, не допуская пересыхания, иначе плодов вам не видать - все цветы опадут. Почва под растениями должна быть постоянно влажной, но не перестарайтесь: излишняя влага приведет к заболеванию корневой системы.

Осматривая растения, обрезайте больные, желтеющие, поврежденные листья. Полезно растения до обеда слегка встряхивать, тогда плоды завязываются лучше. На одном растении оставляйте не более 5 - 6 завязавшихся плодов, после чего верхушки побегов прищипывайте, а появляющиеся цветки удаляйте. Когда вы изучите все тонкости выращивания баклажанов, 15 плодов с куста будут для вас нормой.

Четвертое. Не забывайте о подкормках. Баклажан любит органические удобрения. Подкармливать растения начинают через 2 недели после посадки. Для лучшего роста корней - кальциевая селитра (20 г на 10 л воды), а через 15 дней - навозная жижа (1:10). Затем через каждые 2 недели - комплексное минеральное удобрение: кемира универсал, нитроаммофоска, фоскамид (30 г на 10 л воды). Но не перекармливайте растения, особенно органикой, иначе вместо плодов вырастет огромный зеленый куст.

Пятое. Растения надо регулярно (раз в неделю) рыхлить, но не окучивать. Чтобы они не лежали на гряде, листья не желтели и плоды не загнивали, их подвязывают к шпалере, как томат и огурцы.

Имейте в виду! Баклажаны и томаты не любят селиться рядом. Поэтому их нельзя размещать не только на одной грядке на огороде, но и на одном подоконнике в рассадный период. И еще. Свет оказывает значительное влияние на рост и развитие этой культуры. Удивительная вещь: если баклажанам не давать «спать», светить на них сутками, они будут себя прекрасно чувствовать, цвести, причем долго, а вот плодов завязывать и не подумают. Если же им создать «короткий» (10-часовой) день, то они развиваются намного быстрее; при 12 - 14-часовом дне дают наибольший урожай. Особенно чувствительны баклажаны к «короткому» дню в период от 10-дневного возраста рассады до цветения, то есть практически в рассадный период. После начала цветения баклажаны могут хорошо развиваться и при длинном дне.

Урожай в наших условиях обычно составляет 3 - 5 кг с квадратного метра. Если учесть трудозатраты, стоимость семян, удобрений, укрывного материала и дополнительного освещения, то себестоимость такого продукта будет немалой. Но зато эти собственноручно выращенные баклажаны будут свидетельствовать о вашем мастерстве и о том, что вам не страшны никакие трудности.

Валерий Еремеев

В придачу

Выбираем баклажаны

Покупая баклажаны, следует отдавать предпочтение молодым плодам. Дело в том, что баклажаны содержат вещество под названием соланин, чем и объясняется их слегка горьковатый вкус. В перезревших плодах соланина довольно много, поэтому лу

чше выбирать баклажаны помоложе. Определить возраст баклажана можно по его кожице и плодоножке. Коричневая плодоножка говорит о том, что плод сорван давно, на свежем баклажане нет коричневых пятен, и он не бывает мягким и скользким, а кожа не должна быть морщинистой и сухой. Если же вы все-таки не уверены в том, что не ошиблись с выбором, на всякий случай подержите купленные баклажаны в 3% растворе соленой воды, таким образом извлекается значительная часть соланина. Исчезнет горечь, если баклажан порезать, разложить на блюде и посыпать солью; через некоторое время он даст сок, который можно смыть холодной водой или отжать руками.

Впрочем, если вам не нравится специфическая баклажанная горечь, отдавайте предпочтение баклажанам белого цвета. В белых баклажанах соланин отсутствует, поэтому этот сорт обладает самым нежным вкусом.