Хабаровская дача: Волчьи бобки

Спутать их нетрудно. Ежевика - близкая родственница малины. Когда-то у этой ягоды было много народных названий, теперь забытых: ежина, ожина, холодок, сараболина, волчьи бобки... А значит, в России немало ее диких форм

Глухая малина

Садовые формы ежевики еще мало распространены на наших дачных участках. Многие садоводы до сих пор воспринимают ежевику как «дикарку»: что-то очень колючее, ползучее, с мелкими и кислыми ягодами. А ведь ее первые сорта «техас» и «изобильная» выведены еще Мичуриным, который предрекал ежевике большое будущее. А та, что растет в лесу, называется дикорастущая ежевика сизая. Ее побеги покрыты мелкими цепкими шипами, и именно она образует труднопроходимые заросли на лесных вырубках и оврагах, которые проще обойти, чем попытаться пробиться сквозь них. Видимо, из-за этого получила ежевика еще одно народное название - глухая малина.

Первые сорта культурной ежевики были получены в США примерно в середине XIX века. В наше время известно около 300 сортов, выведенных в основном селекционерами США и Англии. Две эти страны - главные «ежевичные державы» мира. В их кухнях эта ягода занимает почетное место: стол американцев и англичан немыслим без ежевичного варенья и джема, пирогов с ежевикой, ежевичных сиропов, напитков и ягодного мороженого. Много ежевики выращивают в Болгарии, где она используется в виноделии.

Куманика с росяникой

Часто ежевику путают с черной малиной, самый распространенный сорт которой – «кумберленд», довольно часто встречается на дачных участках. Ее некрупные пресно-сладкие ягоды очень любят дети. Но у «кумберленда» нет своеобразного аромата, а главное, в отличие от ежевики, у него ягоды отделяются без плодоложа. Путаницу вносит и многообразие садовых форм ежевики и ее гибридов. Садовая ежевика делится на две группы: собственно ежевика, или куманика, с пряморослыми стеблями, и росяника - со стелющимися побегами. Она менее зимостойка, чем пряморослая, стебли у нее длинные, густо покрытые шипами. Из-за этого она менее популярна у садоводов, чем обычная пряморослая ежевика, но у росяники есть и свои плюсы: она более урожайная, скороспелая, у нее крупные, сочные и вкусные ягоды. Ежевика - очень полезное растение. Плоды ее содержат сахара, органические кислоты, пектиновые вещества, витамин С. Из минеральных элементов много железа, калия, кальция, фосфора, в листьях и побегах - дубильные вещества, а в семенах - жирное масло, используемое в косметике. Свежие плоды ежевики легко подвергаются замораживанию и консервации, кроме того, из них делают мармелад, конфитюр, варенье, компоты, соки, ежевичные настойки. Листья ежевики содержат дубильные вещества, их используют для изготовления зеленого и фруктового чая типа «Пиквик», а кроме того, она еще и прекрасный медонос. Подсчитано, что на одной ветке, отходящей от земли, на стелющейся ежевике формируется до двух сотен цветков. С появлением ряда бесшипных сортов и форм отношение к стелющейся ежевике изменилось в лучшую сторону.

Американка «торнфри»

В 1966 году американскими селекционерами была выведена ежевика «торнфри», с урожайностью сорта в три-четыре раза выше малины, а по биологическим свойствам и содержанию некоторых веществ значительно ее превосходящая. Кусты этого сорта сильнорослые, мощные, с полустелющимися побегами до трех и больше метров в длину, и при этом абсолютно бесшипные. Основной урожай собирается в августе и сентябре, когда других ягод в саду уже нет. Последние плоды продолжают зреть вплоть до самых морозов, хотя они уже не такие крупные. Развивается культура очень быстро и начинает плодоносить уже на второй год после посадки, правда, сначала ягоды бывают мелкие, зато на третий год вырастает мощный, полноценный и очень плодовитый куст. Плоды у «торнфри» отличаются своеобразным цитрусовым вкусом. При полном созревании они становятся очень мягкими и сладкими, буквально тают во рту. Вес ягоды до 6 г, они черные с глянцем и созревают не одновременно. В кисти их бывает до 30 штук. Основной сбор продолжается с первой декады августа до первой декады сентября. Четырех- или пятилетний куст может дать больше 10 кг ягод. Собирать урожай нужно не реже одного раза в неделю, потому что ягоды легко мнутся при перезревании, и их лучше сразу перерабатывать. Цветет ежевика поздно, в июне, и не повреждается весенними заморозками. Во время цветения «торнфри» покрывается большими, до 4 см в диаметре, белыми с розовым отливом цветами. Красивы также темно-зеленые листья и черные блестящие ягоды ежевики, поэтому ее можно использовать и как декоративное растение. Она хорошо «заплетает» солнечные стены домов и других построек. «Торнфри» не поражается тлей, да и другие вредители ее опасаются, к тому же она обладает хорошим иммунитетом к грибным болезням.

Простор и солнце

Так как куст у ежевики мощный, то сажать ее надо на просторном и обязательно солнечном месте. Надо отметить, что к почве «торнфри» не прихотлива. Тем не менее для получения хороших урожаев ее необходимо подкармливать. Кроме того, при посадке надо учесть, что корни у нее залегают глубоко. В связи с этим яму обычно копают размером 50х50х60 см, высыпают в нее ведро перегноя, около 150 г суперфосфата и 50 г калийного удобрения. Смесь хорошо перемешивают с землей, сверху добавляют плодородную почву. Только после этого ставят саженец ежевики и засыпают грунтом. Полив проводится из расчета 30 литров воды на одно растение. Саженцы располагают друг от друга на расстоянии 1–1,5 метра. Перед посадкой верхушки побегов обрезают, оставляя над землей лишь 25 см. Чтобы кусты не выросли слишком мощными, их надо прищипнуть, как только молодой побег достигнет 20 см и обзаведется 5–6 листочками. После прищипки он сразу начинает куститься, образуя 3–5 боковых, более тонких побегов. Главный стебель при этом не слишком толстеет, и его легче будет пригнуть к земле на зиму. Ежевика, как и малина, плодоносит на побегах прошлого года. Отплодоносившие осенью нужно вырезать под корень, а молодые следует укоротить до 1,5 метра. У малины отплодоносившие побеги засыхают. У ежевики они обычно осенью зеленые, но оставлять их на следующий сезон не имеет смысла, так как на них почти нет цветочных почек. Для получения обильных урожаев достаточно оставлять не более 5–6 молодых побегов в кусте. Пожалуй, единственный недостаток ежевики «торнфри» - слабая морозоустойчивость. Чтобы она перезимовала хорошо, ее нужно уложить на землю и укрыть любой органикой - сухими листьями, ботвой, опилками. Годятся также рубероид и парниковая пленка. В отличие от винограда, ежевика под укрытием никогда не преет. Лучшее укрытие - пленка, засыпанная слоем органики. Чтобы не поломать хрупкие побеги, надо осторожно отгрести от основания стебля землю, плавно пригнуть и положить на каждый побег кирпичи или доски, а землю вернуть на место. На одном месте «торнфри» может расти и плодоносить до 15 лет и дольше.

Подготовили Валерий Еремеев и Ирина Северцева