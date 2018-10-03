Хабаровская дача: Полезен, но… вонюч!

В Хабаровске посадкой озимого чеснока большинство огородников занимается в конце сентября - первых числах октября.

Но на участках, где устойчивый снежный покров ложится поздно либо зимы малоснежные, посадки полностью или частично вымерзают. Как уберечь озимый чеснок до следующего сезона?

Король Чеснок

Чеснок входит в десятку самых распространенных и нужных на каждом столе овощей. Любое блюдо с ним вкуснее, ароматнее и полезнее. Помимо комплекса биологически активных веществ, множества витаминов, чеснок содержит особо ценные эфирные масла (отсюда его характерный запах) с сильнейшим бактерицидным действием. С давних времен, и не только на Руси, именно чеснок признавали лучшим средством от заразных и самых тяжелых хворей: чумы, холеры, брюшного тифа, да и просто как стимулятор здоровья. Последние исследования в этой области продолжают открывать секреты благоухающей луковицы. Дело в том, что чеснок стимулирует в организме человека естественное производство сероводорода. Он служит в качестве антиоксиданта и передает клеточные сигналы, которые расслабляют кровеносные сосуды и увеличивают кровоток.

Американские ученые выжали сок из обычного магазинного чеснока и добавили небольшое его количество к человеческим красным кровяным тельцам, которые сразу же начали выделять сероводород. Свойство чеснока стимулировать производство сероводорода объясняет, почему чесночная диета может защитить от различных видов рака, включая рак груди, простаты и толстой кишки. Во всяком случае, эксперименты показали, что сероводород, введенный в организм мышей, практически полностью предотвращает риск повреждения сердечной мышцы в результате сердечного приступа.

Можно в банку

Чтобы озимый чеснок зимой не вымерз, многие огородники практикуют весеннюю посадку с предварительной стратификацией луковиц или зубков чеснока в течение всей зимы. Для стратификации уложенный в стеклянные банки не разобранный по зубкам чеснок зарывают в землю на глубину 30-40 сантиметров. Выбирают грядки, на которые весной не попадают потоки талой воды, или размещают банки в водонепроницаемых бачках, ведрах, прикрытых сверху крышкой. Яма копается в этом случае сантиметров на 10 глубже. Укладку банок на стратификацию проводят во второй половине октября. При более ранней укладке к весенней высадке на луковицах вырастают корни приличной величины, более 5 см.

Можно под домик

Чеснок, приобретенный в поздние сроки (до третьей декады ноября) и уложенный в банки, можно зарыть в теплице, при этом ямку лучше засыпать сухими опилками. Тем огородникам, у кого нет застекленных теплиц, можно проводить стратификацию озимого чеснока в яме под садовым домиком. Туда не попадает талая вода, а температура под полом держится практически постоянной в течение всей зимы и не опускается ниже 15-20 градусов. Можно выкопать один раз углубление в 70 см и использовать его ежегодно.

При этом луковицы чеснока укладывают в один ряд в ящичек высотой 10 см, на дно которого слоем 2 см насыпают сухой песок. Луковицы на отдельные зубки не разбирают. Сверху ящик прикрывают крышкой из фанеры и устанавливают в яму в конце ноября. Более ранние сроки вызывают отрастание длинных корней к моменту высадки весной. Поверх крышки на ящик насыпают сухой шлак или землю слоем 2-3 сантиметра, яму закрывают досками, которые также засыпают шлаком либо землей, но уже слоем около 10 сантиметров.

Плюсов больше

Сразу же после стратификации луковицы чеснока разбирают по зубкам, на каждом из которых должны быть корешки. На части зубков ростки могут быть длиной до 3 сантиметров. Разборку луковиц не откладывают, поскольку задержка может вызвать рост корней. Грядку для весенней посадки озимого чеснока готовят осенью. Иногда для контроля можно высадить осенью несколько рядков нестратифицированного чеснока того же сорта, что и для весенней посадки, и грядку укрыть полиэтиленовой пленкой.

В конце марта - начале апреля проверяют глубину оттаивания почвы на грядке под пленкой. К посадке чеснока можно приступить при оттаивании почвы на глубину 10-15 сантиметров. Высаживают зубки чеснока по размеченным бороздкам через 8 сантиметров (между бороздками 20-25 см), заглубляя так, чтобы сверху над зубком было около 4 сантиметров почвы, а корешки заглублены без загибов, желательно в сторону междурядий. Сверху бороздки мульчируют сухим перегноем и укрывают грядку все той же полиэтиленовой пленкой. Через 8-10 дней должны появиться очень дружные всходы чеснока весенней посадки, а еще через 5-7 дней - редкие всходы чеснока осенней посадки. В лучшем случае всходит 90% от высаженных зубков чеснока, а в худшем - 30%. Более ранние всходы растений успевают воспользоваться запасенной в почве влагой, что и способствует их интенсивному росту. Быстрее заканчивается налив луковиц нового урожая. Если говорить о подкормках, поливах, рыхлении, борьбе с болезнями и вредителями, то все они общепринятые для чеснока. Преимущества весенней посадки стратифицированного чеснока очевидны: прежде всего равномерные и гарантированные от вымерзания всходы, здоровый посадочный материал, полное использование запасов влаги, а значит, более раннее созревание нового урожая.

Подготовил Валерий Еремеев

Что бы приготовить?

Луковый суп с чесноком

Что нужно: лук репчатый - 2 головки, чеснок - 8 зубчиков, корень петрушки - 2 шт., корень сельдерея - 2 шт., черный хлеб - 4 ломтика, мясной бульон - 4 стакана, мускатный орех - по вкусу, черный перец (молотый), зелень, соль по вкусу.

В посуду выложить мелко нарезанный лук, чеснок, корни сельдерея и петрушки, мускатный орех. Залить все бульоном и в закрытой посуде прогреть на полной мощности 13-15 минут. К готовому супу подать поджаренные ломтики хлеба, посыпанные зеленью.