Хабаровская дача: Горы луковые

Обеспечиваем хабаровскую семью полезным «противопростудным» продуктом.

За живой стеной из малины – собрание соседок. Обсуждается жизненно важный вопрос, когда будут сажать озимый лук (решено в ближайшие выходные). Договариваются о дате, как будто у них одно поле на четверых, делятся опытом и вычитанной накануне информацией об агротехнике, приносящей успех, хвастаются и сетуют на урожаи этого лета. Люблю своих соседей. Их энтузиазм так заразителен, что сразу хочется хвататься за лопату, копать и сажать.

Зеленого пера нам, в принципе, достаточно: вокруг яблони растет дикий лучок. По весне высаживаю горстку овсюжек из вежливости – ведь так не бывает, чтобы лука на огороде не было – а потом пол-лета пеку пироги, куда-то же надо использовать зелень. А вот луковки, которые извлекаю из земли, соседок бы моих насмешили своим размером. Но я выкапываю их тайно, а то ж нанесут своего, сердобольные.

Мелким луковицы получаются как раз потому, что посадка была весенней. Подзимний посев дает более весомые результаты. Может, и правда, стоит озаботиться запасами.

Зачем?

У предзимней посадки лука есть несомненные достоинства. Во-первых, более крупные и сочные головки, чем у ярового, потому что растение начинает развиваться в самый благоприятный период. Во-вторых, весной будет достаточно влаги для роста и развития растений. В-третьих, озимый лук вызревает на три-четыре, а то и больше недель раньше ярового. В-четвертых, он гораздо устойчивей к различным луковым болезням.

К недостаткам озимых посадок относят более низкую урожайность и худшую сохранность, но, уверяют, луководы, проблемы несколько преувеличены.

Когда?

Итак, соседки в субботу будут дружно сажать лук. Они так чувствуют. Если бы они сверились с лунным календарем, то узнали бы: в выходные Луна придет в знак Рака, урожай будем хорошим, но вот сохраняется он плохо. Когда планируешь делать запасы, лучше сеять, когда Луна в знаке Скорпиона. А здесь она окажется 10-12 октября. Неплохие для хранения урожаи получаются и при посеве под знаком Козерога, то есть 15-16 октября. Второй момент, важный для времени посева – температура. Рано посадишь – прорастет, не перезимует. Поздно – не укорениться. Дней 10-14 потребуется, чтобы выросли корешки. Еще неделю, обещает gismeteo, в Хабаровске продержатся среднесуточные температуры 12, 5 градусов, первые ночные «минусы» придут только после 20 октября. А для озимого лука хорошо бы среднесуточную +5 и три ночных морозца. И по всему выходит: через недельку посадки будут удачней. Можно поэкспериментировать: посадить в два приема.

Где?

О чем соседки заспорили, так это, в каком месте лук сажать. Одна говорит: нельзя после картофеля, земля усталая, вторая возражает – всегда по картошке сажу, отличный урожай. Стою и думаю: рисковать или не стоит. В чем мнения сошлись: в том, что место должно быть солнечное, без застоя воды и такое, где зимой достаточно скапливается снега. У меня в таком месте свекла росла, кстати, хороший предшественник для лука. Решено: сажаю здесь. И грядка успела отдохнуть.

Глубокие технологии

Вот покупала раньше лук-севок, тыкала в землю и внимания не обращала, что сорта-то разные! Теперь же придется озаботиться, почитать этикетки. Для удобства составила себе табличку, может, и вам пригодиться, делюсь. Главное выбирать мелкие луковички – те, что больше сантиметра в диаметре могут стрелку дать. Ну и внимание – ранним сортам. Еще одна примета – чем острее лук, тем лучше он переносит холод. Но для этого придется все перепробовать.

- В «Солнышке» писали, - ретранслирует соседка информацию коллег, - надо сажать на глубину 7 сантиметров. Я обязательно так сделаю!

- А я всегда на спичечные коробок заглубляю, - делится другая. – Все равно же укроем потом.

Глубина посадки, безусловно, важный момент. Ведь и от мороза надо спасти, и пробиваться весной лучок не должен с большими трудностями. На мой взгляд, мульчирование – листьями, сеном, ботвой – простой и надежный вариант. Для пущей важности можно и агротекс сверху уложить. А по весне убрать, порыхлить и ждать раннего урожая. Ну, и понятное дело, реже посадка – крупнее репка.

Сорт Особенности

«радар» Голландский сорт, выдерживает минус 15 градусов без укрытия, не дает стрелку, стоек к болезням и вредителям, вес луковицы до 300 г, сохранность высокая

«шекспир» Популярный голландский сорт, выдерживает температуру до минус 18 градусов, устойчив к большинству заболеваний, вес луковицы от 100 г

«сеншуй» Сорт выведен японским селекционерами, раннеспелый, устойчив к стрелкованию и мучнистой росе, максимальный вес луковицы 250 г, выдерживает морозы до - 23 градусов.

«штутгартен ризен» Среднеспелый универсальный (как для весенней, так и для осенней посадки) сорт, не боится мучнистой росы, содержит рекордное количество витамина С, может сохранятся до 8 месяцев, максимальный вес луковиц 250 г.

«стурон» Среднеспелый сорт с отличной лежкостью, устойчив к болезням и стрелкованию, острый, масса луковиц от 70 до 180 г

«эллан» Раннеспелый, холодостойкий, сладкий сорт, устойчивый к пероноспорозу, максимальный вес луковицы до 400 г.

«центурион» Раннеспелый сорт для долгого хранения, не стрелкуется, дает высокие урожаи, масса луковицы 100-160 г