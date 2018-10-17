Хабаровская дача: Не все девицы красны, или почему у соседа морковка лучше?

Выкапываем морковь. У одних жителей Хабаровска 7 килограммов, у других , с такой же площади, в том же сообществе – 70. Почему? А почему у них оранжевая, а у меня бледно-желтая?

- Ну, я-то специально на пробу желтый сорт покупала, не помню, как называется, - говорит коллега.

- А я-то нет!

- Обманули.

Точно. Причем в этом году дважды, видимо в отместку за публикацию, как избежать обмана при покупке. Мало того, что синие баклажаны подсунули вместо снежно-белых, так еще и желтую морковку. Да дети на нее и не глядят, говорят, петрушка какая-то у тебя, бабушка, выросла. Что с ней делать-то?

Но, как говаривал другой коллега, мир полон откликов и соответствий. Не успела озаботиться вопросом, как нахожу в старой кулинарной книге, статью про желтую морковь. Оказывается, именно такая морковь с незапамятных времен выращивается в республиках Средней Азии исключительно для плова. Вкусная, сочная, красивая. На минуту мне показалось, что помню, как вылавливала солнечные кружочки в мамином супчике… А, может, так оно и было. Ведь в детстве овощи на Дальний Восток поставляли из Средней Азии, а не из Китая.

Восточная желтая морковь в наших климатических условиях долго не хотела расти. Адаптированные сорта появились в магазинах семян уже в 2000-х. Среди них

«Йеллоустоун» . Морковка родом из Соединённых Штатов Америки. До полной спелости созревает за 160–180 дней; корень длинный (20-24 см), довольно тонкий (диаметр 3–3,5 см), сладкий, но не слишком сочный. Средний вес корня 180–200 г. Урожайность очень высокая. Отлично хранится.

«Solar Yellow» или «желтое солнышко» - тоже американка. Очень ранний сорт: от посева до сбора корнеплодов проходит 87–90 дней. Листья слабенькие; длина корешка 15–20 см, диаметр 3,5–4 см; форма — длинное веретено, без утолщений, одинаковое по всей длине; Мякоть богата содержанием ксантофилла и лютеина; сочная, хрустящая и очень сладкая. Но хранится «желтое солнышко» плохо, предназначено для употребления в пищу, изготовления соков, консервирования.

«Мирзои 304». Эта разновидность моркови была впервые получена в 40-х годах ХХ века на территории Ташкента, и до сих пор широко выращивается не только частными хозяйствами, но даже в промышленном масштабе. Срок созревания такого вида составляет порядка 115 дней. Эту морковь можно выращивать на территории России, хотя больше, все же она предпочитает среднеазиатский климат. Средняя урожайность сорта составляет порядка двух кг с одного квадратного метра. Морковка универсальна в использовании, подходит для жарки, тушения, домашнего консервирования.

И ко второму вопросу: как ухаживать за морковкой, чтоб была, как у соседа?

Первое, выбор правильного, хорошо освещенного места. Плохо, если растет она каждый год на одном месте. Плохо, если до этого на грядке росли петрушка, укроп, пастернак или сельдерей. Хорошо, если предшественниками были огурцы, помидоры, картофель, лук, чеснок, капуста.

Второе, отбраковка семян. Если залить семена на 10 часов водой, брак всплывет. Оптимальная глубина посадки 2-3 см. Расстояние между семенами – 2 см.

Третье – прополка, прополка, прополка – сорняки губительны.

Четвертое - рыхление, а то морковь выйдет кривая и косая.

Пятое – прореживание, чтоб крупная была. Сразу после того, как на растениях появятся настоящие листики. Расстояние между соседними морковками оставляют около 3 сантиметров. Потом - когда появится две пары листиков, процедуру повторяют, увеличивая расстояние между соседними растениями в два раза.

Шестое. Сочные, сладкие корнеплоды вырастают только у тех, кто не жалеет сил и времени на полив. Недостаток влаги – причина горечи и вялости. Глубина увлажнения должна соответствовать размерам корнеплода. Грядку взрослой морковки необходимо поливать так, чтобы вода промочила слой в 30 см.

Седьмое – кормление. Первое внесение удобрений - спустя 3-4 недели после появления всходов, второе – через пару месяцев. На ведро воды добавляют столовую ложку нитрофоски или два стакана древесной золы или смесь 20 г калийной селитры, по 15 г мочевины и двойного суперфосфата.

Восьмое – борьба с морковной мухой. Ее присутствие можно определить по наличию закрученных листиков. Насекомое появляется на загущенных, заросших сорняками или чрезмерно увлажненных грядках. Для борьбы с морковной мухой используют химические препараты: Интавир, Актеллик и другие.

Ирина Северцева

Знаете ли вы?

Оказывается, всем известный миф о пользе моркови для зрения — военная дезинформация. Во время Второй мировой войны военно-воздушные силы Великобритании начали применять в боевых операциях целях радары, и чтобы скрыть эту информацию, контрразведка запустила в массы байку о том, что английские летчики едят много моркови и поэтому так удачно попадают в цель. Дезинформация широко распространилось в обществе и продержалась в умах человечества более 70 лет.

Морковь изначально не имела своего жизнерадостного апельсинового цвета.

Ее корешки были белыми, желтыми, красными, фиолетовыми, даже черными, но не оранжевыми. Цветная революция случилась с корнеплодом в Нидерландах в XVI в. причем причина ее так и осталась неизвестной: то ли мутация, то ли случайное опыление, то ли селекционная работа голландских овощеводов, скрестивших красную морковку с желтой.

Событие совпало с победой голландцев в их борьбе за независимость под предводительством принца Вильгельма Оранского (Оранжевого по-нашему) и этот цвет стал государственным, то оранжевая морковь, появившаяся как раз ко времени, стала пользоваться особым успехом.

Зеленая аптечка

Исследования ученых показали что, качество и продолжительность жизни человека напрямую связаны с правильной работой желудочно-кишечного тракта. Если ЖКТ работает медленно и с перебоями, то в организме образуются и задерживаются токсины, что является медленно действующим ядом для человека. Решение этой проблемы находится в регулярных поставках в организм фруктовых и овощных вод. И в этом поможет человеку употребление в пищу моркови, в ней содержится большое количество фруктовой воды.

Семена зонтичных богаты эфирными маслами и даукарином. Биологи убеждены, что основная масса питательных веществ и ценнейших витаминов находятся в кожице корнеплодов, и их нужно употреблять вместе со шкуркой (хорошо промыв с помощью щетки и воды). Желтая морковь богата такими минеральными веществами и витаминами: магний и калий; фтор и кальций; фосфор и цинк; железо, йод и натрий; витамины группы В; витамины А, С, Е, Н и РР, К. Этот желтый корнеплод очень полезен тем, что в его составе, кроме большой группы минеральных веществ и витаминов, содержатся 70 % каротина, 7 % сахаров, ксантофилл и лютеин.