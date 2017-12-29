Звезды лают: Собачий гороскоп для тех хабаровчан, кто хочет завести друга

2018 год пройдет под знаком самого доброго и верного друга человека. Щедрая Желтая Земляная Собака обещает замечательный год – немного шумный, но очень веселый и добрый, так что и встречать его стоит в кругу друзей.

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И не стоит забывать про друзей, а точней, братьев наших меньших, тех, кто может любить нас со всей своей звериной страстью, прощать все наши огрехи и быть невероятно преданными. Вы еще не завели собаку? Значит, все те хорошести, возможные в этом году, могут и пройти мимо вас. Кстати, никто не сравнится по любви и преданности с животными, взятыми из приютов.

Овен

Четырехлетняя Ардена - очень дружелюбная стерилизованная девочка. Порода - стаффордширский терьер. Когда у бывших хозяев родился ребенок, от Ардены избавились просто - выбросили на улицу. Но она не потеряла веру в людей. Это активная собака, ей нужны хозяева в хорошей физической форме, которые ее будут качественно выгуливать.

Собаки этого знака - добросердечные забавные животные, не способные долго сердиться и помнить обиду. Ни одному другому зодиакальному типу не свойственны столь глубокие чувства. Они открыто и чистосердечно выражают свою любовь и могут продемонстрировать одобрение столь же явно, как и недовольство.

Того, кто решит приютить Ардену, будет ждать много чудес и приключений, Эта собака станет своеобразным талисманом, благодаря которому сбудутся самые сокровенные желания.

Телец

Алисе три года, и все это время она терпеливо ждет хозяина. Собака-компаньон, больше подходит для частного дома. К людям относится добродушно, но чужого может и облаять. Характер уживчивый, дружелюбный. Девочка стерилизована.

Телец быстро приспосабливает к себе окружение, столь прочно устраиваясь, что вы вскоре забудете времена, когда жили собственной жизнью: не боясь вызвать неудовольствия, собрать вещи и уехать, проводили время свободно, неорганизованно — словом, жили в своё удовольствие, не завися от собачьих потребностей.

Телец не станет жаловаться и готов охотно мириться с лишениями. Собаки этого знака от природы послушны.

Близнецы

Дружок – еще пока щенок, ему 3 месяца. Он еще не определился, будет ли охранником во дворе или компаньоном в квартире. Но одно несомненно - Дружок прекрасно относится к людям, умеет дружить и очень хочет подарить свою любовь и верность новым хозяевам.

В душе это щедрый пёс, стремящийся улучшать состояние окружающих. Про такой тип собак говорят, что их истинная цель — сделать жизнь интереснее и прекраснее для тех, кого они любят. И они счастливы только по достижении этой цели.

Будущие владельцы легко уживутся с этой собакой-реалистом: отношения будут развиваться динамично и конструктивно. Это будет яркий роман, где с обеих сторон проявятся щедрые, самозабвенные чувства.

Рак

Марусе четыре года. Это миниатюрное, очень доверчивое животное, настоящий компаньон для тех, кто любит ездить на дачу, прогуляться по двору возле дома, устраивать пикник на лоне природы. Маруся всегда будет рядом. Она предупредит о приближении чужих, посмотрит внимательно в глаза, прямо в душу, и молча поддержит своим присутствием в трудную минуту. Девочка стерилизована.

Раки - любящие, верные, доверчивые существа, что бы вы с ним ни делали. Сдайте е в питомник и отправляйтесь развлекаться — по возвращении собака встретит вас так, будто всё было наоборот, то есть именно она загорала и купалась, а вы в полном горе лежали в сарае на заднем дворе чужого дома, заброшенные, нелюбимые и неухоженные. Никакая разлука, сколь угодно долгая, не заставит собаку позабыть человека, которому она принадлежит.

Для тех, кто решится взять эту собаку, год будет стабильным и спокойным. Но помните, что вам следует быть осторожным в поступках, обидеть своего компаньона вы можете очень легко, а вот вернуть былое доверие уже не так-то просто.

Лев

Зарина – стаффка, 5 лет. Пять лет у нее были хозяева, она рожала щенков. В какой-то момент она стала им не нужна. Ее вывезли в другой район и выкинули в морозы под балконами многоэтажки. Первое время в приюте боялась всех, забивалась в темный угол, трясясь от страха. Сейчас Зарина освоилась, вновь начала доверять человеку. При осмотре в клинике врачи выявили паховую грыжу, которая появилась из-за того, что она часто щенилась. Сейчас Зарочка готовится к операции. И, конечно, ждет ответственных хозяев, знающих породу и готовых любить и заниматься собачкой.

Жить с такой собакой легче, чем кажется с первого взгляда, благодаря одному необычному качеству — глубокой вере в людей. По убеждению этого животного, все стараются изо всех сил услужить ей, поэтому она придерживается обо всех наилучшего мнения.

Лев никогда не предъявляет непомерных требований к одному человеку, обладая наряду с руководящими и организаторскими талантами великолепной способностью распределять обязанности: один член вашей семьи будет назначен министром еды и питья, другой — министром физических упражнений, третий — министром здравоохранения и гигиены и так далее, пока не будет задействована вся имеющаяся в его распоряжении рабочая сила.

Дева

Джесси - метис миттельшнауцера, 2 года. Она невероятно доброжелательно относится к людям и другим собакам, тактичная, ласковая, быстро подстраивается под человека. Любит прогулки, мясные лакомства и теплый уютный уголок в квартире. Мечтательница. Стерилизована.

Дева — «услужливый» знак, и такая собака максимально счастлива лишь во время какой-то работы, помогая вам улаживать всевозможные мелочи, которые накапливаются в течение дня. Она не думает о награде, ей довольно сознания, что она всеми силами постаралась помочь хозяину.

В свободное время собака переходит к оказанию более интимных услуг. Решив, что вам нужна грелка, в самые холодные ночные часы животное возьмет её роль на себя. Осведомлённая о ваших попытках бросить курить, она будет прятать от вас сигареты. Главная ее задача - облегчить жизнь хозяину, при этом собака-Дева никогда не бывает нахальной.

Весы

Кире один год. Недавно у нее умерла хозяйка, и собака осталась на попечении волонтеров. Метис спаниеля, очень любит прогулки. Дома ненавязчива, всегда рядом, только когда хочет хозяин, очень чувствует настроение человека. С первого раза собака понимает, если напакостила. Очень ждет новую семью.

Собаки-Весы, как правило, заслуживают такую же любовь, какую они сами проявляют благодаря поразительно мягким манерам и истинному желанию доставлять удовольствие. Они нуждаются в любви и из кожи вон лезут, демонстрируя вам свои чувства, в надежде получить аналогичный ответ, придающий им уверенности.

Чтобы жить одной жизнью с хозяином, они очень пристально изучают хозяев. Такие собаки, как правило, боятся рассердить людей.

Для вас эта собака может стать родственной душой. Если вы сможете справиться с первыми сомнениями и проявить чуть меньше скептицизма, у этих отношений может быть очень счастливое будущее.

Скорпион

Акелла - метис лайки и дворянина, веселый, энергичный пес-компаньон. Ему три года. Хозяин от него отказался. Акеллу ранили на охоте, прооперировали, с тех пор он хромает на заднюю лапу. Акелла уже, конечно, не годится для охоты, но сопроводить человека на прогулке всегда готов с удовольствием.

Под шелковистой шерстью родившейся под этим знаком собаки скрывается очень сильный характер. Пусть в хвосте отсутствует жало, но в нужный момент она сумеет произвести скорпионий эффект.

Жизнь с таким животным просто прекрасна, ибо если бывает на свете идеальная собака, то это именно она.

Таким собакам ничего не стоит сидеть рядом с блюдом, полным шоколадного печенья, и не выпрашивать его, хотя из пасти будет течь слюна, образуя у лап липкую лужицу.

У тех, кто заведет эту собаку, просто наступит звездный час. За своё терпение и преданность вы получите звездопад прямо в руки. Излишняя недоверчивость может сыграть плохую службу: из-за нее можно пропустить подарок судьбы.

Стрелец

Чарли - молодой красивый харизматичный двухлетний кобелек. Очень любит женщин и мечтает о прекрасной хозяйке любого совершеннолетнего возраста, чтобы стать верным компаньоном и другом. Чуткий и отзывчивый, ласковый. Кастрирован, к выгулу приучен.

Стрельцы глубоко страдают от безответной любви, отказываются от еды, не видят в жизни ничего хорошего. Собака этого знака никогда не бывает дурной, оттого не испытывает сильных переживаний, не ворует и не кусает людей.

Козерог

Портос - очаровательный метис спаниеля, молод, ему всего 1 год. Дружелюбен, с пониманием относится к личному времени хозяина. Но всегда рад сопроводить его на прогулке. Ищет новый дом.

Козерог мирится с необходимостью ограничений и никогда не убегает при решении взять его на поводок. Такой пес может сам сунуть голову в петлю ошейника, избавляя вас от лишних хлопот.

В идеале Козерогам хотелось бы занимать положение королевских собак. Однако такая собака легко приспосабливается к любой обстановке. С возрастом, лучше познав жизнь, пес подтолкнет хозяина вверх по общественной лестнице. Козерог придаёт огромное значение всему, связанному с улучшением образа жизни

Водолей

Фрейя - спасенная из китайского кафе собака. Она рожала щенков на убой, и неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы ее не забрали волонтеры. Фрейе примерно 3 года. Стерилизована, готова обрести семью. Идеально подходит для частного дома. В меру сдержанная на эмоции, лает только по делу, очень уважает людей.

Водолеи не приносят смятения в дом. Такие собаки не поднимают чрезмерного шума, не носятся, вызывая разрушения, подобно некоторым представителям воздушных знаков.

Они могут вести себя так тихо, что хозяева будут бегать по комнатам, выясняя, чем животное занимается на протяжении трех часов, прошедших с момента подачи последнего признака жизни.

Рыбы

Лизу выбросили на помойку в коробке с тремя братьями и сестрами. Всех разобрали, а Лиза осталась жить во дворе под деревом. Там же она встретила и первый в своей жизни снег. Лиза очень послушная и робкая девочка. Лиза - собака-компаньон, метис эрдельтерьера, ей всего 8 месяцев. Она верит, что в Новом году непременно обретет собачье счастье в виде уютного дома и заботливых хозяев.

Рыбы полны нежности и любви, призваны только радовать. Если случайно и причиняет окружающим вред, то неумышленно. Уединение и круглосуточный сон - важная часть его жизни рыб.

Такие собаки вполне могут влюбиться в кошку и вызвать скандал, если кошка соседская. Благодаря такой собаке хозяева постоянно будут знакомиться с новыми людьми. Рыбы прекрасно помогают разбить лед общения при переезде в другой район: таким животным хватает нескольких дней, чтобы владельцам нанесли визит все владельцы окрестных собак.

Юрий Вязанкин

С Новым годом! С новым счастьем! Ну а тех, кто выбрал себе собаку и позвонил по телефону: + 7-924-114-33-34, символ наступающего года не оставит без своего покровительства!