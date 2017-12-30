Знай наших: Воплощение любви

В Хабаровском крае есть место, где постоянно обитают десять амурских тигров, - это лесоохотничье хозяйство «Дурминское». Его хозяин Александр Баталов живет в окружении полосатых хищников уже много лет и может объяснить все их повадки. Он и краснокнижные кошки стали главными героями документального фильма хабаровчанки Ольги Аполлоновой «Тропой амурского тигра».

Этот фильм получил Гран-при на втором международном кинофестивале "Альтернативная территория кино". Картина содержит не публиковавшиеся ранее уникальные съемки тигров в естественной среде обитания - уссурийской тайге.

Кинофильм «Тропой амурского тигра» снят в 2017 году ООО «Дальневосточная киностудия» по заказу Минкультуры РФ. Впервые демонстрировался в конкурсной программе прошедшего в Санкт-Петербурге 17-21 апреля VII Всероссийского экологического кинофестиваля «Меридиан надежды». Картина завоевала три награды - приз зрительских симпатий, призы за лучшую операторскую работу, а также за «лучшее экранное воплощение любви к природе и родному краю». Картина была отмечена на нескольких кинофорумах, вошла в число финалистов IV Международного кинофестиваля «Ноль Плюс». Фильм демонстрировался в рамках культурной программы "Дней Дальнего Востока" в Москве.

В фильме покорили зрителей трогательные до слез сцены с тигриной семьей, как они бережно относятся к другу, даже, похоже, извиняются, если случайно заденут лапой. А лапа тигриная - будь здоров!

Главный герой ленты Александр Баталов называет тигров своими друзьями. Они, конечно, знают его, а точнее, его запах, присмотрелись-принюхались и даже наверняка благодарны охотоведу за следы от его снегохода. По этим следам удобнее тиграм бегать по заснеженной амурской тайге.

Стоит отметить, что лесоохотничье хозяйство на самоокупаемости. Чтобы посмотреть на уникального амурского тигра в естественной среде обитания, люди едут из Европы, Америки, Японии. И обязательно рядом должен быть этот тонкий знаток тигриной души - Александр Баталов.

Юрий Вязанкин