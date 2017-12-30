Общество
Ноев ковчег в Хабаровске: Черный оказался еще тот Жук
В начале зимы к офисному крыльцу газеты «Молодой дальневосточник XXI век» пришел пес.
Конечно же, по всем законам жанра сразу же требовалось гостя накормить. Вынесли всё, чем на тот момент были богаты: кусок хлеба да печеную картошку. «Не, - отвернулся пес, - я такое не ем. Вот разве что пряник погрызу». А мы сожалели, что успели съесть все мясное. Поэтому представьте себе мою радость, когда на следующее утро кусок колбасы обнаружился на полке, а пес под дверью. Думая, что это уже не совсем годный для человеческого употребления продукт, покромсала его на кусочки. Гость слопал в один присест и преданно посмотрел в глаза. «Это был мой ужин», - тихо заметил Миша, оторвавшись от клавиатуры…
На следующий день в редакции появился настоящий собачий корм, а также «Геркулес полезный» и тушенка – шефство над псом взяла Лена, мечтающая о собаке, но не имеющая возможности держать ее дома. Гость, получив кличку Черный, решился зайти в офис и отведать угощений. Потом он стал задерживаться дольше, мы не гнали – пусть греется. Даже иногда, из вежливости, стали называть его Алексеем Климентьевичем.
Удивительным образом Черный умеет разделять входящих на своих и чужих. Зайдет, к примеру, коммивояжер тулить что-нибудь бесполезное – облает, а придет новый человек на интервью – вильнет хвостом. А ведь и того, и другого пес видит в первый раз, как разбирается кто есть кто – непонятно.
Заметили, что животное не любит, когда кто-то слишком громко говорит и размахивает руками. Узнав историю пса, поняли, что от людей он всякого натерпелся. Крошечным щенком его выбросили на улицу, несколько дней он жил в палисаднике, пока одна из женщин не обратила внимания, чем заняты дети. Ребятишки таскали щенка по двору, а он был так слаб, что даже не сопротивлялся. Малыша накормили и решили пристроить: отнесли в ближайшую авторемонтную мастерскую, что рядом с огромным зданием «Промсвязи» на ул. Павловича, где в числе многих офисов – и наша редакция. Щенок окреп, оказался весьма шустрым, получил настоящую будку, ошейник, кличку Жук и должность охранника. Дважды страдал за сосиски – попадал под машину, бегая к магазину напротив. Пару раз ему попадало из-за любви: во дворе своего детства повстречал породистую сучку, получил от ее хозяйки. «Женился» на ровне: «супруга» Жука и дети живут на территории заводского двора. А он, как на работу, ходит в редакцию – спокойно ждет, пока мы выпустим в свет очередной номер, и иногда перебирает харчами.
Собака, пришедшая накануне Года собаки, - хороший знак, думаем мы. И читателям своим желаем таких же добрых знаков и новых, преданных друзей!
Ирина Северцева
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