Хабаровчане встали на скользкий путь

На новогодних каникулах каток на набережной с сюрпризами. Впервые принявшее посетителей в зиму 2015-2016 ледовое поле на набережной набирает обороты по привлекательности. И становится популярным местом отдыха для всей семьи.

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Когда стадион имени Ленина и прилегающая с нему территория перешла от военных к гражданским, краевые власти сказали: «Набережная должна работать постоянно, и даже зимой». КГУП «Недвижимость» приняло решение к исполнению. В инициативной группе «Бюро на берегу» был проработан проект, по которому половина прогулочной набережной превращается в «Каток на берегу». А склон между лестницей и футбольным стадионом должен был стать местом паломничества сноубордистов и лыжников, которые своими силами строили очень приличные трамплины на уклонах площадей.

Первый зимний сезон был, по существу, пристрелочный. Откатали технологии, поняли как надо и самое главное, как не надо делать. Были большие нарекания к качеству льда- большое количество посетителей в течении дня и к вечеру лед становился ужасного качества. Постепенно все шлифовалось и притиралось.

Сейчас, когда опыт накоплен, есть средства и техника, лед содержится в нормальном состоянии. Хотя по нему и на коньках, и на велосипедах, и на санках гоняют.

Каток на берегу работает всегда, прокат коньков - со вторника по пятницу с 14 до 22 часов, в субботу и воскресенье - с 10 до 22, в понедельник - выходной. Нет, и в самый первый день недели можно прийти, но со всем своим, начиная от коньков и заканчивая термосом с согревающим напитком. Услуги проката коньков, как и их заточка по мере необходимости, стоят по 200 рублей. Только в первом случае потребуется залог в 2000 рублей или документы+500 рублей. Хранение обуви (если у вас свои коньки) обойдется стольник. Фудкорт, где можно отогреться горячими чаем или кофе и «заморить червячка», работает с 10 до 22 часов. Но никто вам не запретит выйти поздней ночью на лед и очень романтично провести время. Каток общедоступен и бесплатен.

Молодежь и средний возраст носятся как угорелые, молодые мамы на конька с колясками на лыжах неспешно фланирую, дыша свежим воздухом и наслаждаясь видами. Школяры просто дурачатся, гоняясь друг за другом.

Кстати, прикольно так смотрится на разворотном круге в конце катке Ильич с красноармейцем в окружении зодиакальных знаков. Как-то по-отечески посматривает вождь мирового пролетариата на пролетающих мимо постамента веселых и довольных граждан страны. Всего льдом на набережной покрыли льдом порядка 18 тысяч квадратных метров. Ледяные и снежные скульптуры, лавочки, освещение, раздевалки, прокат коньков, теплые кафе и закусочные – как нужное дополнение. В качестве приятного- изукрашенные лавочки и «утепленные» деревья. Это все вязанный проект «Пряжа на пляже» Александры Мишталь. Поднять, организовать, найти, связать, договориться и …сделать. Инициатива снизу нашла поддержку со стороны КГУП «Недвижимость» - выделили место для встреч, распечатали афиши.

Хорошие теплые вещи ушли в благотворительные фонды. Все остальное пошло на украшение катка. Часть принесенных вещей пошла на «утепление» скульптур спортсменов. Увы с «Наташеньки»-девушка с мячом какой-то гад подрезал теплые вещи. А вот пара фигуристов – она в шапочке, он в шарфе - смотрятся до сих пор. В полотна сбыли собраны 84 шарфа, 42 квадрата и 59 снежинок, что украсили 12 деревьев и две лавочки.

Сноупарк «Закат» в 2016 году начал свою работу 2 января. У основ идеи стоял сноубордист с 15-летним стажем, многократный победитель международных соревнований Алексей Суворов.Первый зрелищный сноуборд-контест на склоне прошел в начале февраля 2017 года.

Сбоку от трасс для сноубордистов построили спуск для катания на тюбах. Но не удержались горнолыжники на склоне. Сумели только один год скользнуть по гребню. И кафе по соседству, где можно было отогреться, теперь закрыто «по техническим причинам».

Увы, идея со сноупарк «не взлетела», видимо финансово просто не потянули. Мало желающих оказалось выкладывать приличные суммы «за покататься». Не окупились затраты на подготовку склона: на орошение искусственным снегом, на выравнивание склона на формирование трасс. Так что в этом году на склоне работают только горки и тюбы. За 150 рублей со своим тюбом или ледянкой можно кататься, пока не надоест. Санки и снегокаты – под запретом. И просто умиляет объявление с заботой о посетителях: «Кататься с весом больше 80 килограмм не советуем: можете улететь за тормозной вал». Мы – за здоровый образ жизни!

Во время зимних каникул, со второго января, в легкоатлетическом манеже планируется развернуть новогоднюю спортландию. Масса интерактивных площадок, выставки, выступления, возможность прослушать научно-популярные лекции, посмотреть в микроскоп и телескоп, пострелять из лука или окунуться в мир робототехники.

Да и просто согреться после приятного проведенного времени на катке.

Виктор Панин

Фото Игоря Чуракова

Санки (тюб) - надувная круглая камера в чехле с усиленным дном и ручками. Чехол для камеры сделан из прочного материала, а участки, испытывающие максимальные нагрузки, дополнительно усиливаются капроновой лентой. Специальное покрытие минимизирует трение с поверхностью при скольжении.