Хабаровские обряды: Веселись народ – Коляда идет!

Два дня подряд хабаровское Содружество русских общин «Хоровод» со скоморошьим задором и всеми желающими выкликало Коляду

По древнерусским поверьям, каждую зиму в декабре месяце (его старинное название – стужень) после самой длинной-предлинной ночи, известной как Карачун, рождается новое солнышко. И зовется оно Колядой.

Чтобы Коляда смог разбудить весну, а за весной пришло урожайное лето, Содружество дружно отгоняло диковинными личинами нечистые силы, вовсю нахваливало прелестную козочку Бяшу – символ природы и грядущего плодородия, собирало для нее и для солнечного младенца гостинцы и, самое главное, желало всем встречным и поперечным благополучия, счастья, согревало и согревалось неподдельной радостью благодарных хабаровчан.

«Без искреннего ответного чувства со стороны людей солнышко не сможет нас щедро одаривать, ведь мы с ним в сущности одно целое», – вводят меня в курс дела руководитель самодеятельной студии русской песни и пляски Лариса Муругова и председатель ТСЖ «Благо» Виталий Сичкарь. Их единомышленники самых разных профессий и возрастов из студийного коллектива вместе с другими любителями «Хоровода» куда только не наведывались в эти дни с плясовыми колядными покатушками!

И в серьезные государственные учреждения, и на оптовые базы, и в спортивные комплексы, и в детскую библиотеку и, под конец, в выставочный центр Легкоатлетического манежа, где годовалая Бяша мгновенно стала суперзвездой.

На третий день - 24 декабря народное чествование Коляды плавно переместилось в санаторий «Уссури» в селе Бычиха, где достигло своего апогея. Здесь совместными творческими усилиями славяно-русской общины «Родъ», СРО «Хоровод», бычихинского ансамбля «Русские узоры», детско-юношеского коллектива из Тополева «Аюшки» и вокальной хабаровской группы «Феникс» гости праздника погрузились в сказочный мир с мудрым волхвом, страшным Кащеем, ушлой Кикимирой, чертями и непобедимыми светлыми силами во главе с Овсенем.

Торжество светлых сил отметили искрометным самодеятельным концертом, после которого состоялись уличные забавы, представления и фантастический огненный фейерверк. Свершиться солнцевороту и родиться Коляде в откликнувшихся сердцах в эти непредсказуемые рубежные дни помогали Артем Бахметов, Владимир Мутов, Дмитрий Юдин, Людмила Поморцева, Елена Дудкина, Максим Бадаев, Татьяна и Алексей Музыка, Роман и Лариса Яшины, Владимир Орлов, семья Тульцевых-Ходыкиных и все те, чьими бескорыстными радениями, стараниями волшебная сказка хотя бы один раз в году становится незабываемой былью.

Виктор Марьясин

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