Общество
Флэшмоб в Хабаровске: Демонстрация зимней безопасности
Спасатели Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России прошли праздничной колонной по Хабаровску и провели со студентами краевой столицы флешмоб «Безопасный лёд, безопасная зима».
В преддверии Нового года и Дня спасателя, который отмечается в России 27 декабря, спасатели напомнили жителям и гостям краевой столицы о простых правилах безопасности, которых стоит придерживаться, чтобы новогодние праздники прошли радостно, без чрезвычайных происшествий.
В праздничной колонне грациозно двигались автомобиль МАВР, специально оборудованный для транспортировки вертолётного модуля и оказания медицинской помощи пострадавшим, снегоболотоход «Лось» и две аварийно-спасательные машины лёгкого и тяжёлого типов.
Колонна сделала две остановки - в Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ) и Дальневосточном университете путей сообщения (ДВГУПС), где спасатели и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России вместе со студентами проиграли динамичные сценки.
Спасали провалившегося в полынью. Помогали упавшему на скользком тротуаре. Рассказали, что делать при первых признаках обморожения, переохлаждения, замерзания.
Студенты были в восторге от происходящего с их участием. «Такие флешмобы – то, что надо, чтобы знать правила безопасности и уметь их применять!» - отметили они.
Тут уместно будет вспомнить, что 12 января Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России будет отмечать юбилей. Он был создан 25 лет тому назад.
В январе спасатели ДВРПСО намерены повторить предновогодний флешмоб.
С. Миныч
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