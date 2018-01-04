Флэшмоб в Хабаровске: Демонстрация зимней безопасности

Спасатели Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России прошли праздничной колонной по Хабаровску и провели со студентами краевой столицы флешмоб «Безопасный лёд, безопасная зима».

В преддверии Нового года и Дня спасателя, который отмечается в России 27 декабря, спасатели напомнили жителям и гостям краевой столицы о простых правилах безопасности, которых стоит придерживаться, чтобы новогодние праздники прошли радостно, без чрезвычайных происшествий.

В праздничной колонне грациозно двигались автомобиль МАВР, специально оборудованный для транспортировки вертолётного модуля и оказания медицинской помощи пострадавшим, снегоболотоход «Лось» и две аварийно-спасательные машины лёгкого и тяжёлого типов.

Колонна сделала две остановки - в Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ) и Дальневосточном университете путей сообщения (ДВГУПС), где спасатели и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России вместе со студентами проиграли динамичные сценки.

Спасали провалившегося в полынью. Помогали упавшему на скользком тротуаре. Рассказали, что делать при первых признаках обморожения, переохлаждения, замерзания.

Студенты были в восторге от происходящего с их участием. «Такие флешмобы – то, что надо, чтобы знать правила безопасности и уметь их применять!» - отметили они.

Тут уместно будет вспомнить, что 12 января Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России будет отмечать юбилей. Он был создан 25 лет тому назад.

В январе спасатели ДВРПСО намерены повторить предновогодний флешмоб.

С. Миныч