Светлый праздник: К Рождеству нужно готовить и сердце, и душу

Все хабаровчане жаждут чуда: кто явно, кто исподволь. Уж такая природа человеческая. Когда же еще случаться чуду, как не под Новый год или на Рождество? С одной стороны – новогодняя обжираловка под празднично украшенной елочкой: «Ешь, пей, веселись!», как в последний день на Земле – горы холодца, тазики винегретов и салатов, водка - Ниагарским водопадом, а с другой – Рождественский пост, для многих просто невыполнимая аскеза.

- Наше общество ориентировано на гедонизм, на получение удовольствий, которое люди хотят получить максимум за минимум труда, - считает иерей Стахий Вертилецкий, клирик храма святого Иннокентия Иркутского. – Для того чтобы прополоть грядку своей души, необходимо приложить усилия. На протяжении веков сложилась такая практика: при невкушении каких-то продуктов душе становится легче. И главное, если человек не ест мяса в пост, а поедает ближнего: орет, осуждает, сквернословит, то смысл поста сводится к нулю. Человек в этом случае уподобляется бесам. Они никогда не едят ни мяса, ни яиц, не пьют молока, но эти злые силы не приближают ни к Богу, ни к людям. Преподобный Амвросий сказал: «Знай себя и будет с тебя!». Цель поста - найти себя настоящего, очистить от ненужной шелухи так, чтобы в сердце человека Иисус нашел покой.

Рождественский, или Филиппов, пост длится сорок дней. Начался он 28 ноября и закончится 6 января. Пост для христианина - не мучение, не скорбный труд, а праздник.

- Самое главное, что в пост нельзя грешить. Пост - не диета, для того чтобы похудеть. Это период, когда очищаешь свое сердце, чтобы там родился Иисус Христос. Чтобы с божьей помощью победить какой-нибудь свой грех. Физиологическое ограничение: мясо, молоко, яйца и по некоторым дням рыба - это лишь костыль, вспомогательное средство, никак не основное, - уверен отец Стахий. - Цель любого аскетического деяния – сближение с Иисусом Христом.

Дети, больные, кормящие матери нуждаются в полноценном питании - например, некоторым нельзя себя ограничивать в белке животного происхождения. Но всегда человек может себя в чем-то ограничить.

- Например, если у мужчины традиция – выпивать стопку перед ужином для снятия стресса, то можно без ущерба для своего физического здоровья и отказаться во время поста от этого, -говорит отец Стахий. - Есть такая практика: ты меньше вкушаешь, меньше тратишься, те остатки денег тратятся на благое дело - раздаются нищим, жертвуются тем, кто нуждается. Традиционно христиане покупали продукты питания тем, кто не мог себе этого позволить, то есть отрывали от себя ради любви к ближнему.

Нужно отметить, что накануне праздника, со 2 по 6 января, пост становится более строгим. В эти дни нельзя включать в меню рыбу.

- Как же нужно было праздновать Новый год, который приходится на Рождественский пост?

- Исходя из заповеди «Возлюби ближнего как самого себя». Если для тебя пост - важный праздник, а в твоей семье – неверующие, то посидеть с ними, отметить праздник – не является грехом. Можно было, например, в новогоднюю ночь ограничиться рыбой или винегретом.

У отца Стахия трое детей, четвертый на подходе. Священник улыбается:

- Это дело нехитрое, воспитать бы! Мы - молодая семья, дети маленькие, два мальчика и девочка. В семье во время поста жена варит каши и картошку, едим квашеную капусту. Дети не постятся, а взрослые себя ограничивают.

Хотя восьмилетний Федя по доброй воле присоединился ко взрослым, постится. Мультики, кроме христианских – о вере, о Боге, не смотрит, мороженого и конфет не ест.

Постная кухня

В Хабаровске при Спасо-Преображенском кафедральном соборе открылось православное молодежное кафе «2 рыбы». По словам руководителя молодежного отдела Хабаровской епархии иерея Андрея Долгополова, формат кафе предполагает не только беседы за чашкой чая, там будут также проходить мастер-классы для взрослых и детей, лекции и антилекции, поэтические и музыкальные встречи.

Конечно, сегодня постным меню не удивишь хабаровчан, оно есть почти в каждом уважающем себя кафе и ресторане. Но в православном кафе оно особое. На открытии потчевали рыбным бургером, хумусом, питой. По словам шеф-повара кафе Олега Кошлачева, постные блюда - из ближневосточной кухни:

- Есть у нас в меню марокканский чечевичный суп. Это ядреное блюдо со всевозможными специями - имбирем, карри, очень насыщенный и питательный. Есть рыбные блюда. Например, готовим макрель на гриле. Перед готовкой маринуем рыбу с добавлением, розмарина, тимьяна и чеснока. Ближневосточная кухня практически незнакома хабаровчанам. Пытаемся соответствовать кулинарии древних Израиля и Греции. У нас можно попробовать блюда, которые готовили во времена Иисуса Христа: соприкоснуться с Господом, почувствовать и цвет, и запах, и вкус. Пост – это праздник для человека, светлое время для души и для тела.

Рождество

А вот и Рождество. На Руси его всегда ждали с нетерпением, а отмечали широко и весело. В череде традиционных гуляний, катаний и гаданий русский народ не забывал и о застолье.

После появления первой звезды, 6 января, на столе обязательное блюдо – сочиво. Это вареная пшеница или рис с медом и сухофруктами.

- Нужно из поста выходить аккуратно, - советует отец Стахий. – Чтобы не было стресса для организма. Можно объесться хоть чем, даже постным.

В Сочельник начинают готовиться к рождественскому застолью - по обычаю нужно приготовить как минимум 12 разных блюд, по числу святых апостолов. Конечно, такую традицию выдержать сложно - для богатого меню нужно обладать определённым достатком. Чтобы его как раз и приманить, к Рождеству выпекают целые стада козуль – пряничков в виде животных. Они и лакомство, и оберег для дома.

7 января с утра - настоящее разговенье. Специального рождественского рыбного блюда не делают, это на пасхальном столе без рыбы не обойтись, а на рождественском главное – мясо. Резали раньше к Рождеству скотину, солили окорока, коптили ветчину, начиняли колбасы, свиные головы и желудки.

И поросенок, и жареный гусь, и баранина, и зайчатина, да и рюмочка тоже - все было у русских на столе. Еще обязательным блюдом являлась выпечка. Всевозможные пироги, кулебяки, пирожки, расстегаи, блины с разными начинками, запеканки. Из сладкого подавали фрукты, ягоды, мёд, пряники, печенье.

Колядовали – ходили в предрождественскую ночь по улицам и пели: «Кишку да ножку подайте в окошко!».

Долгое время на Руси сохранялся обычай в Рождество класть на стол сено – в память о яслях, в которых родился младенец Иисус. Его укладывали либо под скатерть, либо посреди стола.

Раньше венчал рождественское меню, конечно, гусь - зажаренный целиком, обложенный мочёными яблоками и квашеной капустой. Хорошие кухарки гуся выбирали тщательно. Часто в праздничные дни продавцы гусятины, пользуясь ажиотажным спросом, шли на надувательство – то есть, как объясняли в старинных поварских книгах, «вводили во внутрь ея, через заднее отверстие, воздух и зашивали отверстие с некоторым искусством и маленьким фокусничеством».

Зарезав и ощипав почище гуся или утку, пеньки из них выбери маленьким ножичком, опали шею и крылья, а папоротки отними прочь, почище вымой и, заправив шпилькой, жарь на вертеле или в печи, смазывая почаще маслом и посолив; наблюдай, чтоб не сгорели.

У нас испокон веков лучшей добавкой считается хрен. Он абсолютно универсален, подавали его чуть не ко всем блюдам русской кухни: и к мясным, и к рыбным, и к холодным, и к горячим. Жгучий вкус часто смягчали сметаной, и такая приправа много лет была куда популярнее, чем нынешний майонез.

Что пили на Рождество? Да что было, то и пили. Если в Сочельник меню строго регулировалось церковным обрядом, то после каждый праздновал в соответствии с собственным вкусом и бюджетом. Это касалось и напитков - и наливки, и настойки, и домашние вина, и прочие хмельные напитки, которые в наше время кажутся довольно экзотичными.

Впрочем, традиционные русские напитки всегда имели варианты без градусов – для детей или тех, кто и в праздники строг нравом.

Бывало на Руси, что накрытый рождественский стол не убирали до самого Крещения – ждали то гостей, то колядующих, да и домашних такой режим бесконечного питания устраивал. Главное – помнить, что все-таки Рождество - праздник церковный, а в такие дни для верующего человека предпочтительней пища духовная.

Юрий Вязанкин

Фото из открытых источников

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