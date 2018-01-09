Послепраздничное в Хабаровске: Кто заплатит за травму на корпоративе?

Новый год – праздник неоднозначный. Конечно, для детей Новый год – это сказка-волшебство-подарки. А для взрослых? О, для взрослых Новый год – это сплошные нервы. И спешка. Но спешка - это ведь тоже нервы.

И если вы взрослый и работающий человек, то вы непременно должны угодить всем своим домочадцам и создать то самое «новогоднее настроение». И когда вы уже проявили чудеса дипломатии, балансируя между «нам нужна живая елка, она так чудесно пахнет!» и «мы купим искусственную елку, мы ведь не варвары, чтобы рубить невинную древесину!», когда всю свою долгожданную тринадцатую зарплату пришлось истратить на подарки горячо любимым близким, вам остается последнее испытание - корпоратив.

Корпоратив. Прекрасное изобретение работающего человечества. Событие, случающееся специально для того, чтобы заново познакомиться с коллегами, ну и себя показать. Но давайте, что называется, смотреть глубже. Как вести себя на корпоративе - личное дело каждого: не забываем, что мы все-таки взрослые и работающие люди. Но и о возможных неприятных последствиях «трудовой вечеринки» тоже нужно помнить. Степень веселья и повышенный градус на всеколлективном празднике могут сыграть злую шутку. Но давайте мыслить рационально: будет ли считаться несчастный случай на корпоративе производственной травмой?

В Европе компании выплачивают компенсацию сотрудникам за полученные во время корпоративных вечеринок переломы и ушибы. В России такая практика - редкость. Есть ли у российского трудяги, неудачно отметившего праздник на работе, шанс получить круглую сумму за свои страдания?

Чтобы разобраться, подходит ли несчастный случай под определение производственной травмы, нам надо понять, когда случилось происшествие, где оно случилось и является ли пострадавший сотрудником, с которым заключен трудовой договор, или же это исполнитель по гражданскому договору.

Сергей Тюкавкин, главный технический инспектор труда Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов, раскрывает тонкости законов о производственных травмах. «Производственной травмой считается тот несчастный случай, который произошел в рабочее время, при исполнении работником служебных обязанностей, либо когда работник действовал в интересах работодателя. Если в нерабочее время организуется какое-то мероприятие, то для того, чтобы полученную на нем травму признать производственной, должно быть распоряжение работодателя о привлечении сотрудников к участию в этом мероприятии», - рассказывает Сергей Владимирович.

Но едва ли начальник будет писать особое распоряжение о необходимости присутствия своих подчиненных на вечеринке.

«Можно представить, - продолжает главный техинспектор, - некий прием делегации. С возлиянием. В общем, вполне сойдет за корпоратив…В таком случае для сотрудника может быть предусмотрено уставом общение с членами делегации». При – не дай, не приведи – несчастном случае во время сопровождения или приема делегации таким, скажем, уполномоченным сотрудником травма вполне может быть признана производственной. Но не помешает ли здесь тот самый момент возлияния?

«Вот здесь и кроется подводный камень, - вздыхает Сергей Владимирович, - и называется этот камень «Статья 81.6-б ТК РФ». Дело в том, что работодатель вправе расторгнуть трудовой договор с работником, если этот работник вдруг появится на территории организации - пусть даже в нерабочее время! - в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Потому, скорее всего, никакие делегации, никакие корпоративы, что называется, на производстве, не будут оправданием травмированному сотруднику, принявшему «на грудь».

И последний довод, разбивающий надежду на оплаченную корпоративную ссадину. «За спорную сбитую коленку примется комиссия. Специальная комиссия по расследованию несчастного случая, - рассказывает Сергей Тюкавкин. - В состав этой комиссии входит и представитель Фонда социального страхования. А именно Фонд, а не работодатель, производит выплаты пострадавшим работникам. Конечно, в Фонде не горят желанием раздавать компенсации направо и налево. Посчитают, что никаких должностных обязательств неудачливый сотрудник не исполнял, и, скорее всего, признают травму не связанной с производством».

Раз выплат ждать, очевидно, не приходится, остается держать себя в руках даже в самый разудалый разгар корпоративного праздника, ведь впереди еще такие долгие зимние каникулы, а за ними - рабочий год.

«Давайте не будем забывать, что все мы – ценные сотрудники, - советует Сергей Владимирович, - а потому будем беречь себя и своих коллег! Особенно в такой травмоопасный новогодний период…»

Ирина Лебухова

Фото: http://www.tio.by/datas/photos/new_28718.jpg



